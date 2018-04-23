Ещё
Аквапарк «Карибия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аквапарк «Карибия» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Развлекательный центр «Карибия» — это универсальный комплекс, расположенный на востоке Москвы, в шаговой доступности от метро Перово. Внутри: аквапарк под огромным стеклянным куполом, банный комплекс, салон красоты, фитнес-клуб, спорт-бар, боулинг и бильярд, детская игровая комната, летний бар на крыше, летний пляж и площадка для игры в пляжный волейбол на открытом воздухе на территории аквапарка.
Аквапарк «Карибия» состоит из нескольких зон: комплекса саун и бань с водопадами, гейзерами и ледяной купели, большого бассейна с чистейшей водой, где каждые 15 минут запускается волна высотой не менее одного метра, который соединен «тихой рекой» с бассейном с гидромассажными установками в гроте. На берегу волнового бассейна находятся большой джакузи и детский бассейн с горками и водопадом. В развлекательной зоне большого бассейна располагаются горки различных степеней сложности. В аквапарке работают два кафе — на первом и на втором этаже, в них можно как перекусить, так и заказать блюда настоящей грузинской кухни из ресторана. Среди легких закусок блюда на воке, шашлыки, бургеры, пицца, пирожки и пирожные, различные прохладительные и горячие напитки. Каждые выходные в аквапарке работает анимация с веселыми программами и подарками для гостей.
Стоимость входных билетов:
Дети ростом до 120 см. могут посещать аквапарк «Карибия» бесплатно;
Дети ростом от 120 до 150 см. — от 590 руб. в будний день, 990 руб. в выходной день;
Взрослые — от 990 руб. в будний день, от 1390 руб. в выходной день..
Ezhikezhik.ru: последние новости
Батутный парк ProJump 7 частых ошибок, которые совершают взрослые, если речь идет о школьной травле Куда поехать с детьми на майские праздники: 8 городов вокруг Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами2
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение