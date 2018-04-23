Аквапарк «Карибия»

Развлекательный центр «Карибия» — это универсальный комплекс, расположенный на востоке Москвы, в шаговой доступности от метро Перово. Внутри: аквапарк под огромным стеклянным куполом, банный комплекс, салон красоты, фитнес-клуб, спорт-бар, боулинг и бильярд, детская игровая комната, летний бар на крыше, летний пляж и площадка для игры в пляжный волейбол на открытом воздухе на территории аквапарка.

Аквапарк «Карибия» состоит из нескольких зон: комплекса саун и бань с водопадами, гейзерами и ледяной купели, большого бассейна с чистейшей водой, где каждые 15 минут запускается волна высотой не менее одного метра, который соединен «тихой рекой» с бассейном с гидромассажными установками в гроте. На берегу волнового бассейна находятся большой джакузи и детский бассейн с горками и водопадом. В развлекательной зоне большого бассейна располагаются горки различных степеней сложности. В аквапарке работают два кафе — на первом и на втором этаже, в них можно как перекусить, так и заказать блюда настоящей грузинской кухни из ресторана. Среди легких закусок блюда на воке, шашлыки, бургеры, пицца, пирожки и пирожные, различные прохладительные и горячие напитки. Каждые выходные в аквапарке работает анимация с веселыми программами и подарками для гостей.

Стоимость входных билетов:

Дети ростом до 120 см. могут посещать аквапарк «Карибия» бесплатно;

Дети ростом от 120 до 150 см. — от 590 руб. в будний день, 990 руб. в выходной день;

Взрослые — от 990 руб. в будний день, от 1390 руб. в выходной день..