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Чистая прибыль оператора сети «Иль патио» выросла на 26,3% — до 8,1 млн рублей
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Чистая прибыль оператора сети «Иль патио» выросла на 26,3% — до 8,1 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Годовая прибыль оператора ресторанов «Росинтер» в 2017 году составила 8,127 млн рублей, увеличившись за год на 26,3%, сообщает компания.
Выручка компании за год сократилась на 3,4% до 6,96 млрд рублей. Доходы ресторанов сократились на 3,8% до 6,7 млрд рублей, от франчайзинга — выросли на 11,3% до 179,9 млн рублей.
Чистый долг «Росинтера» вырос на 59,1% до 2,938 млрд рублей.
«Росинтер» развивает собственные сети ресторанов «Иль патио», «Шикари», «Планета суши», «Американский бар и гриль», «Мама раша», а также развивает на территории России сети ресторанов TGI Fridays и Costa Coffee.
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