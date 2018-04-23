Чистая прибыль оператора сети «Иль патио» выросла на 26,3% — до 8,1 млн рублей

Годовая прибыль оператора ресторанов «Росинтер» в 2017 году составила 8,127 млн рублей, увеличившись за год на 26,3%, сообщает компания.

Выручка компании за год сократилась на 3,4% до 6,96 млрд рублей. Доходы ресторанов сократились на 3,8% до 6,7 млрд рублей, от франчайзинга — выросли на 11,3% до 179,9 млн рублей.

Чистый долг «Росинтера» вырос на 59,1% до 2,938 млрд рублей.

«Росинтер» развивает собственные сети ресторанов «Иль патио», «Шикари», «Планета суши», «Американский бар и гриль», «Мама раша», а также развивает на территории России сети ресторанов TGI Fridays и Costa Coffee.