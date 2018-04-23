Студенты колледжа «Царицыно» стали победителями международного кулинарного фестиваля

Студенты колледжа «Царицыно» стали победителями конкурса «Джуниор шеф-2018». Прошло соревнование в ресторане Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel в понедельник, 23 апреля.

Оценивали работу юных кулинаров председатель комиссии и шеф-повар Бенжамин Джумбрей, су-шеф Алексей Чуйков , старший повар Наргиза Варламова, ведущая программ «Просто Вкусно», «Честный хлеб», «Хлеб!Есть!» Алена Спирина и шеф-повар ресторан Modus Виктор Белей.

— Вадим Егорычев и Александра Тинякова забрали себе золото и бронзу, — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» преподаватель колледжа «Царицыно» и тренер Виктор Мошков. — Этот конкурс направлен на развитие профессиональных способностей. Я всегда люблю брать «темных лошадок» — обычно тренирую первый курс, который еще не имеет опыта. Хочется сделать из обычного студента хорошего профессионала. Это сложно. Подготовка к этому конкурсу была серьезная, ребята выходили в выходные дни и мы работали с девяти часов утра до позднего вечера. Отрабатывали подачи, набивали руку, разрабатывали идеи для блюда. Нужно было все проработать, чтобы это отпечаталось у них в голове.

Самым сложным для ребят оказалось задание «черный ящик». Основной задачей было угадать, что лежит в коробке, используя только чувство осязания.

— Ребята не растерялись — была новая обстановка, оборудование, чужие люди, колоссальный стресс для любого участника. Но все остались очень довольны, — добавил Мошков.

Фото из личного архива Виктора Мошкова