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«Рыбная неделя» пройдет в Москве в мае
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«Рыбная неделя» пройдет в Москве в мае 

Москва24 28 минут назад
Фото: Москва24
Фестиваль «Рыбная неделя» состоится в столице в мае.
Москвичи смогут приобрести свежую рыбу и морепродукты, а также попробовать блюда из специального рыбного меню столичных рестораторов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кроме того, для гостей фестиваля проведут мастер-классы и лекции о рыбном промысле. Во время «Рыбной недели» можно будет посмотреть постановки уличного театра и весело провести время всей семьей.
"Рыбная неделя" пройдет на 12 площадках с 17 по 27 мая. Центром гуляний станет Площадь Революции. Фестиваль развернется также на Кузнецком мосту, Новом Арбате, Тверской площади и в Зеленограде.
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