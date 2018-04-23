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Кенгуру запретили ходить в бар
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Кенгуру запретили ходить в бар 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Департамент биоразнообразия Западной Австралии запретил владельцам бара, расположенного на территории Национального парка Джона Форреста, впускать и кормить кенгуру, сообщает Daily Mail.
Владельцы бара кормили кенгуру одобренными ветеринарами мюсли на протяжении последний 19 лет, но сейчас, после введения запрета, это может обойтись им в две тысячи долларов штрафа.
Владельца бара заявляют, что животные привыкли заходить в бар, а многие из них умеют сами открывать входную дверь. Они опасаются, что после введения запрета, не получив еды, сумчатые могут стать агрессивными. Также им не хотелось бы терять клиентов, так как многие называют это место «баром кенгуру».
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