Фестиваль «Рыбная неделя» пройдёт в Москве с 17 по 27 мая

Фестиваль «Рыбная неделя» будет проходить в Москве с 17 по 27 мая, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Москвичи и гости столицы смогут приобрести свежую рыбу и морепродукты, попробовать блюда из специального рыбного меню городских рестораторов.

Также запланированы тематические мастер-классы, лекции, показы постановок уличного театра.

Центром гуляний станет Площадь Революции. В общей сложности будет 12 площадок.

В 2017 году «Дни.ру» сообщали о фестивале еды и напитков в Москве.