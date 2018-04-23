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Фестиваль «Рыбная неделя» пройдёт в Москве с 17 по 27 мая
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Фестиваль «Рыбная неделя» пройдёт в Москве с 17 по 27 мая 

RT на русском 57 минут назад
Фестиваль «Рыбная неделя» будет проходить в Москве с 17 по 27 мая, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Москвичи и гости столицы смогут приобрести свежую рыбу и морепродукты, попробовать блюда из специального рыбного меню городских рестораторов.
Также запланированы тематические мастер-классы, лекции, показы постановок уличного театра.
Центром гуляний станет Площадь Революции. В общей сложности будет 12 площадок.
В 2017 году «Дни.ру» сообщали о фестивале еды и напитков в Москве.
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