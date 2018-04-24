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Актуальные вопросы питания авиапассажиров обсудят в рамках форума «SkyService 2018» 15-16 мая
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Актуальные вопросы питания авиапассажиров обсудят в рамках форума «SkyService 2018» 15-16 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Актуальные вопросы питания на бортах воздушных судов обсудят в рамках форума «SkyService 2018» 15-16 мая 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба организаторов форума.
«В рамках форума «SkyService 2018», который пройдет 15–16 мая в Гостином дворе, состоится серия тематических мероприятий, посвященных тенденциям развития индустрии питания, в том числе на бортах воздушных судов. В первый день форума, 15 мая, состоится панельная дискуссия: «Всемирные кулинарные тренды. Развитие бортового питания», участники которой обсудят основные направления развития мировой кухни, в том числе в сфере кейтеринга для авиапассажиров», — сообщили в пресс-службе.
Также сообщается, что 15 мая состоится вручение международной премии «SkyDelight Awards 2018».
«Десять поваров ведущих мировых кейтерингов, которые разрабатывают меню и готовят блюда для миллионов авиапассажиров по всему миру, сойдутся в кулинарном поединке. Им предстоит приготовить четыре блюда за 90 минут в двух категориях: для бизнес-класса — холодная закуска или салат и горячее блюдо, для эконом-класса — холодная закуска или салат и горячее блюдо», — сообщили в пресс-службе.
По информации организаторов, во второй день форума, 16 мая, мастер-классы для гостей мероприятия проведут шеф-повар компании «Аэромар» Тьерри Мона, победитель международных соревнований шеф-поваров бортовых кейтерингов «SkyDelight Awards» 2017» Масахиро Удо и известные рестораторы — Иван и Сергей Березуцкие.
«Представитель компании ЗАО «Аэромар» поделится своим видением о том, какой вектор развития выбирают авиакейтеринги в России сегодня, президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Томас Гуглер и представители компании Gault & Millau — Гийом Крампон и Жак Балли — расскажут о трендах мировой кухни, перспективах бортового питания и критериях оценки авиакейтерингов пассажирами», — заключили в пресс-службе.
ЗАО «Аэромар» — российская компания, которая осуществляет производство питания для авиапассажиров, оказывает услуги по клинингу и экипировке салонов воздушных судов, предоставляет торговое обслуживание на борту самолета. «Аэромар» является организатором «SkyService 2018».
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