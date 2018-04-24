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В Новосибирске прошла масштабная конференция для представителей индустрии питания Сибири
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В Новосибирске прошла масштабная конференция для представителей индустрии питания Сибири 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Участникам представили самые эффективные и простые инструменты управления, зная о которых, можно легко победить кризис. «HoReCa Перезагрузка» собрала пятьсот руководителей предприятий и представителей органов власти, курирующих сферу потребительского рынка. Конференция была организована Федерацией Рестораторов и Отельеров Сибири, Министерством промышленности торговли и предпринимательства Правительства Новосибирской области и ITE «Сибирь» в поддержку местной индустрии общественного питания. В ходе «HoReCa Перезагрузка» участники ознакомились с основными тенденциями развития современного ресторанного бизнеса, лучшим отечественным опытом, трендами потребительского рынка, узнали, как найти и сохранить лучший на рынке персонал, избежать конфликтов кухни и зала, увеличить количество довольных гостей.
На конференции выступили ведущие эксперты отрасли из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов: Николай Ильин, Олег Ионко, Анна Сидевич, Владимир Бурковский, Виталий Насоленко, Алексей Зоткин, Наталья Гутарова (рестораны «Чайхона №1», «Пиццелов», бургерные «Burger Heroes», кулинарные студии «Live kitchen», проект «Гастроэнтузиасты»), Константин Кривошонок (главный санврач ФРИО, преподаватель факультета «Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии» бизнес-школы RMA), Кирилл Погодин (вице-президент ФРиО России по вопросам кейтеринга основатель агентства CateringConsulting), Елена Победоносцева (консультант по ресторанам, совладелец консалтинговой компании UnoDosTres), Алексей Зоткин и другие.
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