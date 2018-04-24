Гастропабы «Простые вещи» на Никитской и на Пятницкой открыли свои веранды

Гастропаб «Простые вещи» на Пятницкой, 29 отлично подходит для посиделок большой компанией. Вы как будто пришли в гости к своим лучшим друзьям: шеф-повар Алексей Айзен кормит вкусно, сытно, порции в «Простых вещах» огромные, да и вино льется рекой. Для шумной и голодной толпы друзей можно заказать бараний бок, запеченный с тимьяном и зирой, который подается с молодым картофелем и чесноком конфи или фермерскую утку в медовой глазури с апельсинами, кизилом и соусом из портвейна.

На веранде винотеки «Простые вещи» на Большой Никитской, 14/2 вы сможете отдохнуть от суеты города и устроить себе винный вечер. Здесь представлено 60 позиций вина, которые вы можете заказать по бокалам. Чтобы легче было ориентироваться, вина рассортированы по цене, региону и сорту. Можно заказать специальные сеты и познакомиться сразу с несколькими сортами вин и определить то, что вам нравится. Также кроме винных сетов, гостям предлагаются уже готовые сочетания блюд и вина, где, красное и игристое прекрасно подойдут не только к мясу и сладкому, но и к рыбе.

С 1 мая открываются веранды ресторанов «Простые вещи New Vintage» и CHEESE Connection.

С официальным приходом весны в столицу, открывается и веранда ресторана «Простые вещи New Vintage», которая заработала себе репутацию одной из самых красивых в городе. Мы сами ее нежно любим за дизайн, лаконичность, тишину. Несмотря на то, что находится она в самом центре города, зеленое окружение скрывает ее от городской суеты. Маю официально можно присвоить статус «репетиция отпуска», и мы традиционно зовем всех не только насладиться тишиной и зеленью, но и выпить коктейль в единственном в Москве Sparkling bar, где все коктейли сделаны на основе шампанского и игристого. Коктейльная карта была подобрана таким образом, что каждый может найти сочетания на свой вкус. Текила и сорбет, бурбон и облепиха, зефир и кальвадос, кориандр и коньяк, ярко дополняют флагманское звучание шампанского, кавы, просекко или зекта. Помимо коктейлей и игристого, в «Простые вещи New Vintage» большая и разнообразная винная карта. 40 вин по бокалам и еще столько же по бутылкам от известных и именитых хозяйств и от небольших и интересных виноделен.

Не изменяя традициям, бренд-шеф Алексей Айзен представил обновленное летнее меню и его видение, и ожидание от лета 2018. С одной стороны, это понятная авторская еда с уже полюбившимися закусками к вину, такими как брускетты, профитроли из пряного кролика и инжира с дробленым розовым перцем. А с другой стороны, это новое, свежее и яркое исполнение, казалось бы, обычных блюд: тартар из сибаса с тигровым молоком и соусом кимчи, страчателла с баклажанами гриль, перечной мятой и пеной из пармезана, лосось со сливочным киноа, древесными грибами и эмульсией из белых грибов.

Веранда сырного ресторана CHEESE Connection на Лесной, 9 располагается в главной артерии деловой Москвы, на Белой площади, и несмотря на суету и интенсивность жизни этого места, веранда поистине является оазисом спокойствия и уюта, так как вынесена во внутренний двор. Немаловажную роль сыграло оформление — обилие зелени, пространство, буквально, утопает в растениях. Лаконичный дизайн, сочетание оранжевой и черной цветовых гамм, дерево и текстиль — все это задает расслабленный тон месту.

Среди уникальных блюд, которые можно попробовать только здесь — бурраты с начинками из трюфеля, красной икры, инжира или краба. Авторская кухня от шеф-повара Алексея Айзена в сочетании с сыром и локальными продуктами рождает поистине незабываемые вкусовые впечатления. Отдельного внимания заслуживает винная карта из более, чем 120 позиций.