Лапшичная Дениса Иванова проиграла «Колбасному цеху» в конкурсе лучших ресторанов России

Вечером 23 апреля в Москве были названы победители ежегодной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» — второе место заняло столичное заведение новосибирского ресторатора Дениса Иванова «Рамен. Изакая [ku:]».

Заведение «Рамен. Изакая [ku:]» открыто в прошлом году на первом этаже гостиницы «Азимут Смоленская». Авторами концепции стали Денис Иванов и его супруга Чизуко Сирахама. Заведение является комбинацией японской лапшичной и традиционного бара с закусками изакая.

Соперниками Иванова стали 10 заведений, в том числе шесть из Москвы, по одному — из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ялты и Петропавловска-Камчатского. Победителем в этом году в результате назван «Колбасный цех», соавтором которого стал известный столичный ресторатор Аркадий Новиков . Третье место занял ресторан из Ялты «Доктор виски».

Премия «Пальмовая ветвь» за лучшую ресторанную концепцию учреждена международной организацией Leaders Club International в 1993 году. В России «Пальмовая ветвь» вручается с 2006 года. Среди номинантов, как правило, доминируют заведения Москвы и Санкт-Петербурга, однако победителями уже не раз становились и рестораторы из регионов.

В этом году Денис Иванов впервые участвовал в конкурсе со своим столичным проектом. Однако ранее его компания уже дважды получала «Золотую пальмовую ветвь» — в 2009-м за «Beerman&Пельмени», в 2016 году — за «#СИБИРЬСИБИРЬ». В прошлом году серебряную «Ветвь» присудили бару «Жан Хуан Лу» Иванова. Ещё одно золото в 2011 году досталось заведению PuppenHaus новосибирского ресторатора Владимира Бурковского.