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Шикарный британский лайнер стал отелем с музеем, бизнес-центром и парком
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Шикарный британский лайнер стал отелем с музеем, бизнес-центром и парком 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Британский океанский лайнер Queen Elizabeth II превратился в отель с 244 номерами, ресторанами, магазинами, кинотеатрами, казино и полем для гольфа, сообщает Daily Mail.
При этом дизайнеры сохранили исторические интерьеры, использовав много винтажных вещей, но добавив современной технологичности. А в одном из 13 ресторанов будут подавать традиционные британские блюда по рецептам 1969 года. Также у гостей есть возможность остановиться в каюте королевы.
Лайнер Queen Elizabeth II был спущен на воду в 1967 году, с тех пор он перевез два с половиной миллиона пассажиров, совершил 1400 рейсов и 25 кругосветных путешествий. На модернизацию 13-палубного судна потратили 10 лет и 500 миллионов долларов.
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