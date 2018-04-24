По «Яйцеградам» и «Сырфестам». Топ-10 направлений для гастротура по России

В мае с наступлением теплых выходных дней по всей стране пройдет волна гастрособытий. Фестивали рыбы, яиц, кваса, сыра — каждый регион будет хвалится своей продуктовой изюминкой. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых интересных из них. «АиФ-Черноземье» рассказывает о первой десятке.

Самые близкие

Никогда не бывали в Яйцеграде? Ловите момент! 5 мая в белгородском городе Новый Оскол пройдет фестиваль «Фомина яишня», центром которой как раз станет Яйцеград. На день там появится «яичная» мэрия, библиотека, ЗАГС и музей, а также «яичные» проспекты и улицы. В необычном городе в день фестиваля откроют памятник Сковородке и приготовят 12 тысяч порций яичницы. А за участие в фестивальных развлечениях «яйцегородцы» будет получать необычную валюту — «белкоины» и «желткоины», которые можно обменять на призы.

Угоститься желудком коровы, фаршированным гречневой кашей с грибами и мясом, — так называемым сычугом по-елецки — можно на фестивале «Русская закваска» в городе Елец Липецкой области. Событие, которое пройдет 19 и 20 мая в Ельце, встретит гостей елецкой рояльной гармонью и угощениями. На празднике можно найти традиционные блюда местной кухни, например, «карман по-гусарки», и попробовать более 20 видов елецкого белого кваса с чабрецом, с хреном и с изюмом и других напитков на основе закваски.

Воронежская область, богатая чистыми речками, приглашает 19 мая на фестиваль ухи. На базе отдыха «Лесная сказка» в Рамонском районе можно будет узнать уникальные рецепты рыбных блюд и принять участие в мастер-классах от поваров.

Недалеко от столицы

19 мая в подмосковном городке Павло-Посадский пройдет свой яичный праздник. «ЯйцеФест» развернется в красивом музейно-выставочном комплексе «Княжий двор». Там можно будет закупиться на праздничной ярмарке, потанцевать на концерте, поучаствовать в конкурсах на лучшее приготовление блюд из яиц и кулинарных мастер-классах и выбрать кур-несушек для личного хозяйства на специальной выставке-продаже.

Любителям сыра понравится фестиваль «Верещагин СырFest» в Тверской области. 11 и 12 мая поезжайте в городок Конаково, где устроят презентацию и дегустацию сыров, выставку-продажу, а также проведут мастер-классы для детей и взрослых.

Целый месяц — с 1 по 31 мая — в Рязани будут выбирать наиболее популярные блюда, которые могут стать кулинарным брендом региона. Если в эти дни вы зайдете в рестораны и кафе, участвующие в фестивале «Кухни Рязанского края», у вас есть шанс попробовать угощение с местным колоритом — холодную закуску, горячее блюдо и десерт — и оценить его.

Гастропутешествия

Поездка на остальные фестивали, вошедшие в топ-лист, из Черноземья станет целым путешествием для всей семьи.

В середине мая можно отправиться в Пензенскую область, где есть что посмотреть, например, знаменитые лермонтовские Тарханы или красоты Волги. 18 мая в селе Суворово пройдет фестиваль «Суворовская каша», где можно попробовать блюда по старинным русским рецептом и посмотреть на соревнования кадетских объединений и военно-патриотических клубов.

Всегда приятно провести выходные в Санкт-Петербурге в мае. Тем более, что 12-13 мая там пройдет «Праздник корюшки». На рыбном рынке в ЛенЭкспо можно будет купить свежие продукты, для рыбаков проведут профессиональный конкурс, а детям понравиться наблюдать за выпуском мальков лосося в акваторию Финского залива. В рамках фестиваля работает множество площадок, например, «Спорт — корюшка» и «Арт — корюшка», и выступают популярные звезды эстрады.

В западном форпосте России — Калининграде — 20 мая пройдет «Праздник хлеба и молока». Если вы отправитесь в эти даты на экскурсию по самому европейскому российскому городу, загляните в Центральный парк. Там развернется ярмарка хлебной и молочной продукции фермерских хозяйств, выставка орудий кустарного производства этих продуктов из разных стран, а также пройдет праздничный концерт.

В Калмыкии в третью субботу мая, которая в этом году выпадает на 19 число, проводят «День калмыцкого чая». Праздник проходит в Элисте с 2012 году и собирает множество туристов, ведь видов и ароматов калмыцкого чая, собранного из трав этого богатого природой региона, существует великое множество.