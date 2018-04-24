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«Выбрали самую причудливую концепцию». Уральское бистро получило приз международной премии
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«Выбрали самую причудливую концепцию». Уральское бистро получило приз международной премии 

Деловой Квартал 2 часа назад
Екатеринбургское бистро «Замес» получило спецприз престижной международной ресторанной премии «Пальмовая ветвь». Выиграть не удалось — лидером оказался проект Аркадия Новикова. Екатеринбургское бистро «Замес», созданное шеф-поварами Владимиром Олькиницким и Шакиром Юлдашевым, получило специальный приз международной ресторанной премии «Пальмовая ветвь». Как пишут «Моменты», заведение отметило профессиональное издание «Ресторатор Шеф».
За много лет мы поняли, что ресторанный бизнес в этой стране двигают причудливые вещи, поэтому мы выбрали самую причудливую концепцию — екатеринбургский «Замес», — пояснили представители журнала.
Как отмечается в официальном Instagram премии, «Замес» сделал ставку на пельмени, вареники и пермские пирожки «посикунчики». Располагая фабрикой-кухней, заведение планирует до конца года открыть пять точек и запустить фуд-трак.
Занять место в тройке победителей уральцам не удалось из-за высокой конкуренции — золотая пальмовая ветвь досталась ресторану Аркадия Новикова и Андрея Куспица «Колбасный Цех», который представит Россию на международном этапе в Париже. Серебряная ветвь ушла ресторану «KU: изакая рамен бар» Дениса Иванова. Бронзовую взял ресторан из Ялты Doctor Whisky.
Как писал DK.RU, в начале года организаторы премии опубликовали список 80 лучших российских ресторанных концепций 2017 г. В их число вошли два екатеринбургских заведения — бистро уральской кухни «Замес», которое в начале осени открыли шеф-повара Владимир Олькиницкий и Шакир Юлдашев, и «Капчо Бар» Никиты Игнатьева и Константина Туйкова. «Замес» вошел в категорию «Новый взгляд на традицию», «Капчо Бар» — в категорию «Дым с огнем».
Отметим, что Владимир Ольницкий уже принимал участие в международном фестивале ресторанных концепций «Пальмовая ветвь». В прошлом году ресторан 26/28, в котором г-н Ольницкий был бренд-шефом, победил в номинации «Народное голосование». 26/28 стал первым екатеринбургским рестораном, который был номинирован на эту премию и стал ее лауреатом.
Премия «Пальмовая ветвь» — это престижная международная награда, присуждаемая лучшей ресторанной концепции года. Премию с 1993 г. вручает авторитетная европейская ассоциация The Leaders Club International. Из топ-80 экспертный совет выбирает финалистов. Победителю российского этапа в последствии предстоит соревноваться с лучшими ресторанами Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России.
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