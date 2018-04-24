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В кафе на Автозаводе из шоу «На ножах» объяснили, почему вернули старое название
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В кафе на Автозаводе из шоу «На ножах» объяснили, почему вернули старое название 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Мы оставили практически все, что переделал нам Константин Ивлев, просто сменили название на старое, — рассказала NN.RU владелица заведения Марина. — Старое название ближе нашим гостям. В «ШницельBeer» у нас не заказывали банкеты, а это для нас очень важно.
Марина добавила, что к телеканалу «Пятница» и шоу «На ножах» у них претензий нет.
— Они нам очень помогли, — объясняет нижегородка. — Мы оставили меню, но некоторые сорта пива заменили на менее дорогие. В целом участие в шоу неплохо отразилось на нашей работе. Но пивной ресторан не совсем гармонирует с нашим интерьером.
Как рассказывал NN.RU, в 2016 году владельцы кафе на Автозаводе «Венский дворик» попросили помощи у шеф-повара Константина Ивлева. Они поняли, что их заведение идет ко дну, и только гуру ресторанного бизнеса может их спасти.
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