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Сеть кафе для детей и их родителей «Шоколадница»
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Сеть кафе для детей и их родителей «Шоколадница» 

Ezhikezhik.ru 57 минут назад
В этой кофейне каждый найдет блюда и занятия по вкусу. Для детей здесь ежедневно проводят бесплатные познавательные мастер-классы, на которых ребенок сможет сам смастерить игрушку, нарисовать мульт-героя или выучить редких животных и создать свою Красную книгу.
Есть взрослое и детское меню. Принимаются заказы весело отметить детский праздник и задуть свечи на эксклюзивном торте. Узнать подробнее о меню, мероприятиях, акциях и уточнить время работы всех кофеен сети можно на сайте в разделе «адреса».
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