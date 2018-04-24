На кулинарном конкурсе в Перми воспитанники детдомов приготовили 100 кг винегрета

ПЕРМЬ, 24 апреля. / ТАСС /. Воспитанники детских домов приготовили и раздали всем желающим 100 кг винегрета в рамках благотворительной акции на кулинарном конкурсе «Пермская кухня». Об этом рассказала ТАСС координатор, заведующая Центром дополнительного профессионального образования Пермского филиала РЭУ им. Плеханова Татьяна Обухова.

"Во вторник мы провели благотворительную акцию, в рамках которой 12 детей-сирот до 14 лет смогли приготовить 100 кг винегрета. Салат смогли попробовать все желающие — всего мероприятие посетили порядка 1000 жителей Пермского края", — сказала Обухова.

Собеседница агентства уточнила, что цель акции — научить воспитанников детских домов самостоятельности и умению готовить, в течение года шеф-повара ездят к детям, дают мастер-классы. Уровень подготовки определяет кулинарный конкурс, который проводится среди команд детских домов, в результате отбираются победили, которые и приняли участие в итоговом мероприятии. Акция прошла во Дворце молодежи, где специально к событию обустроили своеобразную кухню — столовую.

"Победителям конкурса и доверено право приготовить главное блюдо, а затем угостить им совершенно бесплатно горожан", — подчеркнула Обухова. На приготовление винегрета у детей ушел ровно 1 час. Затем начались соревнования среди школьников, которые готовят десерт — пирожное «Картошка».

Кулинарный фестиваль «Пермская кухня» прошел в этом году в Перми в 20 раз и является старейшим кулинарным конкурсом России. Целями фестиваля, в том числе, являются популяризация национальной кухни народов России, поощрение талантливых кулинаров и поддержка и социализация детей-сирот. В отборочных конкурсах участвуют как команды детей, так и взрослых кулинаров. Итогом фестиваля становится акция, в рамках которой дети готовят под руководством опытных шеф-поваров.