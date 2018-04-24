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Для детей района Новогиреево устроили мастер-класс по приготовлению пиццы
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Для детей района Новогиреево устроили мастер-класс по приготовлению пиццы 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
«Вкусный» мастер-класс для детей из многодетных и малообеспеченных семей района провели активисты района, компания компании «Папа Джонс» школа № 2072.
В прошедшее воскресенье дети под руководством профессиональных пиццамейкеров из компании «Папа Джонс» катали, лепили, собирали и украшали свою собственную пиццу.
Но сначала сотрудники компании рассказали детям об истории этого самого популярного продукта итальянской кухни. А затем юным кулинарам открыли все секреты приготовления вкусной пиццы по запатентованной технологии компании. А для украшения своей пиццы ребята использовали секретный томатный соус, создавая с его помощью рисунку, пейзажи и даже портреты.
«Подобные мероприятия должны проводиться чаще. Каждый выбирает сам, как хочет приготовить свое блюдо. Дети могут посоревноваться между собой, у кого получится самая красивая и самая вкусная пицца. То есть, ребята учатся работать как в команде, так и индивидуально. Однако все равно победит дружба!», — отметила директор школы № 2072 Юлия Замятина.
Надо сказать, что, хотя сначала в приготовлении пиццы участвовали только дети, постепенно процессом заинтересовались их родители — и тоже включились в кулинарное творчество.
Когда пиццы отправились в печь, дети начали придумывать для своего блюда интересные названия. А достойным завершением мероприятия стала дегустация кулинарных произведений юных кулинаров и вручение им дипломов пиццамейкеров.
«Кулинарные мастер-классы всегда интересны и увлекательны. А когда их проводят профессионалы, то в дело включаются не только дети, но и их родители. А мы, как организаторы мероприятия, чувствуем необходимость в создании подобных проектов для различных социальных структур нашего района», — подвела итог мероприятию руководитель местных активистов Анастасия Курлянчик.
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