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Школьники из района Марьино научились делать блюда китайской кухни
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Школьники из района Марьино научились делать блюда китайской кухни 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Ученики школы «Марьино» имени маршала авиации А. Е Голованова на днях стали участниками кулинарного мастер-класса в демонстрационном зале колледжа «Царицыно».
— Шеф повар Михаил Перченко провел мастер-класс по приготовлению китайских банкетных блюд: «Карп Белка» и «Осетрина по-шанхайски», — отметили в администрации учебного заведения.
Мастер-класс проведен в рамках учебного процесса и имеет практическую направленность. Основной задачей является воспитать у школьников интерес к выбранной профессии. (то)
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