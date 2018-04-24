Школьники из района Марьино научились делать блюда китайской кухни

Ученики школы «Марьино» имени маршала авиации А. Е Голованова на днях стали участниками кулинарного мастер-класса в демонстрационном зале колледжа «Царицыно».

— Шеф повар Михаил Перченко провел мастер-класс по приготовлению китайских банкетных блюд: «Карп Белка» и «Осетрина по-шанхайски», — отметили в администрации учебного заведения.

Мастер-класс проведен в рамках учебного процесса и имеет практическую направленность. Основной задачей является воспитать у школьников интерес к выбранной профессии. (то)