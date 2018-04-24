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Венедиктов показал «скамейку Скрипалей»
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Венедиктов показал «скамейку Скрипалей» 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал несколько фотографий в соцсетях, показав подписчикам ресторан, где могли быть отравлены Сергей и Юлия Скрипали, и скамейку, где они были обнаружены.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и журналистка Антонина Самсонова съездили в Солсбери, показав в Instagram дом Скрипаля, ресторан Zizi, в котором были Сергей и его дочь Юлия Скрипаль, и скамейку, где их нашли.
«Мы были в трех точках: мы были у ресторана Zizi, мы были у дома, мы были у парка, где эта скамейка была… Кстати, вопреки каким-то крикам это где-то 300 метров всего, то есть они пешком прошли очень мало, за несколько секунд… Мы были у этого зала, откуда вышла женщина, которая первая обнаружила их сидящими на скамейке — ну, это метров 80», — сообщил Венедиктов в рамках передачи «Разворот».
«Полицейский, который дежурил у парка, где скамейки, сказал, что «нас предупредили, чтобы мы внутрь не заходили, только если надо будет преследовать, кто туда проникнет, на эту территорию; нам говорят, что это не очень безопасно — вот мы такую инструкцию получили», — заявил Венедиктов.
Он уточнил, что ресторан и территория до скамейки огорожена непрозрачным полотном.
«Совершенно очевидно, что там идет… назовем это следствием. Мы это не видели, естественно. Там идут работы. Там работают люди и в штатском и не в штатском. Наблюдают, безусловно, за интересующимися», — отметил главный редактор «Эха Москвы».
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