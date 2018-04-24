Бар «Голодная пиранья» оштрафовали на 150 тыс. рублей за лишние микроорганизмы в салате

Внеплановая проверка Роспотребнадзора в заведении прошла еще в сентябре прошлого года. Специалисты отобрали пробы двух блюд: куриного фрикасе и салата «Коктейль с курицей с заправкой» на соответствие обязательным требованиям по микробиологии КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов).

По итогам исследования в салате выявили несоответствие нормам безопасности по микробиологическим показателям, которое создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью посетителей.

Надзорный орган вынес постановление об административном правонарушении. Однако руководство ООО «ГПб», управляющее баром, с выводами Роспотребнадзора не согласилось и подало иск в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать незаконным и отменить постановление.

По мнению заявителя салат «Коктейль с курицей» не попадает под нормы Технического регламента, так как в блюде содержится более 50% маринованных овощей, а микробиологический показатель КМАФАнМ не определяется у продуктов, имеющих собственную микрофлору. Однако представители бара не смогли предоставить техническую документацию на салат ни Роспотребнадзору во время проверки, ни суду. В связи с этим доводы истца не подтвердились.

В итоге суд пришел к выводу, что протокол Роспотребнадзора, согласно которому на ООО «ГПб» наложили штраф на 150 тыс. руб., является обоснованным. 11 апреля было вынесено решение об отказе истцу в удовлетворении требований.