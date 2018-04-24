«Урицкий»: ты у меня потанцуешь

Моисей Соломонович Урицкий хотя и бывал в Сибири, но к Новосибирску отношения не имеет никакого. Его революционная деятельность немного задела разве что Красноярск. Несостоявшийся раввин принял активное участие в Октябрьской революции, а в 1918 году возглавил Петроградскую ЧК. По мнению историков, в каких-то особенных зверствах там он замечен не был — напротив, именно после его убийства и начался тот самый красный террор. Понятно, что создатели ресторана хотели привязать название к улице, на которой он расположен. В этом смысле тот факт, что ресторан с танцами называется именем руководителя ЧК, даёт, конечно, повод для не вполне праздничных ассоциаций.

Первое, что чувствуешь, заходя в ресторан, — это запах какой-то химии. То ли краска, то ли замазка, то ли пластиковые покрытия. Честно говоря, если бы здесь оказался случайно, то просто отправился бы дальше. Нужно всё-таки сначала закончить с ремонтом, а потом уже звать посетителей.

Зал ресторана каким-то невероятным образом уменьшился — не знаю уж, что там теперь за стеной, которой отгородили существенную часть старого помещения. Тем не менее в нём вполне поместится человек 100, если занять барную стойку тоже.

Заведение обставлено с расчётом на любителей посидеть компанией — большие угловые диваны позволяют не только присесть, но даже и прилечь. Невысокая сцена вынесена в центр зала, хотя происходящее на ней будет видно не всем.

В целом интерьер выглядит довольно простым, если не сказать простоватым. И в этом состоит определённый парадокс, поскольку снаружи заведение смотрится довольно пафосно (дизайнерские люстры, окна во всю стену). Вечером, впрочем, эти окна закрывают жалюзи, что превращает заведение опять почти в тот же самый каменный мешок, каким и были все работавшие здесь бары ранее.

Меню собрано с миру по нитке. Перечислять блюда даже как-то нет смысла. Там всего понемножку (от пасты и стейков до тапаса и том яма). Хорошо хоть роллов нет, но не поручусь, что это надолго. Цены — чуть ниже среднего. Горячее стартует от 280 рублей, за самое дорогое блюдо (стейк из лосося) просят 790 рублей.

Бизнес-ланч

Сырный суп вполне сносный. Без восторгов, но и без неприятных привкусов, неоднородностей и т. д. Жареная тилапия была явно готова задолго до заказа (как и овощи гриль), но тоже не вызывала протеста. Разве что этот едва уловимый привкус китайских болот, где её растят, так и остался с рыбой — камуфлировать его чем-то для бизнес-ланча сочли за лишнее.

В качестве десерта на обед был только жёсткий штрудель. И вот он точно был так себе, даже с учётом цены.

Основное меню

Здесь всё уже хуже. Борщ ещё проходит по тонкой грани: ни яркости вкуса, ни богатства ароматов нет, но есть можно. Но вот «котлета из телятины» оказалась плотным шариком пересоленного фарша с какой-то соединительной тканью. Если это телёнок, то я — ну не знаю, Джастин Бибер наверное. Понятно, что в меню много всего, но, если люди не могут приготовить банального бифштекса, о чём вообще можно говорить.

Танцы

Поскольку «Урицкий» назвался «рестораном с танцами», нельзя было, конечно, не познакомиться с ним и в этом его амплуа. Живая музыка здесь обещана с девяти вечера по пятницам и субботам. Я туда пришёл в субботу в начале десятого и поначалу подумал даже, что попал на чей-то юбилей. За всеми столами сидели компании по 6–8 человек с одинаковыми блюдами и напитками. Пары можно было пересчитать по пальцам, дам, пришедших в одиночестве, и вовсе не было видно. На сцене была группа, исполнявшая что-то умеренно заунывное. Публика степенно ела и пила, прерываясь сдержанными аплодисментами.

В какой-то момент дамы стали выходить потанцевать рядом со своими столиками. Пространство перед сценой на самом деле невелико и особенных буйств не позволяет. Но человек 10 вместить может, если они не будут особенно размахивать руками.

Гендерный состав (вряд ли он будет иным в другие вечера), правда, вряд ли даёт много шансов девушкам завести близкие знакомства. Практически все имевшиеся в наличии мужчины пришли уже с дамами. А единственная мужская компания сидела вдалеке и никакого интереса к танцам не проявляла. Хотя кто их знает — может, они, как герой анекдота про матёрого быка, «идут медленно и потанцуют всех». Но позже.

В общем, в своём танцевальном амплуа «Урицкий» выглядит как копия предшествовавшего ему «Таймса», только с новым ремонтом. То есть это место, у которого два вечера в неделю будет гарантированная публика. Но вот что делать в ресторане в остальное время — ума не приложу.

Кстати, до 20 мая в Новосибирске продолжается голосование за лучший ресторан города — переходите на сайт «Народной премии НГС» и отдайте свой голос за любимое заведение!

Читайте также: Ужин у мясника: открытие ресторана имени жестокого чекиста возмутило новосибирцев.