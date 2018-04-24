Лопырева откроет русский фестиваль «Матрёшка» в Дубаи

Этой весной в Дубаи уже в третий раз откроется русский фестиваль «Матрешка». С 2 по 5 мая на улице City Walk развернётся настоящая народная ярмарка в русском стиле, где пройдут мастер-классы с участием знаменитостей, выступления российских звезд, можно будет попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с русскими традициями и поучаствовать в розыгрыше билетов на Чемпионат мира по футболу -2018.

Все три дня гостей лично будет встречать идейный вдохновитель и лицо фестиваля — Виктория Лопырева

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Кстати, откроет «Матрёшку» гала-ужин с участием членов правящей семьи шейха, послов и дипломатов, бизнес-партнеров и гостей из России, вести его также будет Лопырева вместе с Николаем Басковым

Закроется фестиваль 5 мая показом российских дизайнеров с участием модного дома Игоря Гуляева

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lopyreva-otkroet-russkij-festival-matryoshka-v-dubai/