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В Алуште пройдет гастрономический фестиваль «Кухня без границ»
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В Алуште пройдет гастрономический фестиваль «Кухня без границ» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. 28 и 29 апреля в отеле Riviera Sunrise Resort&Spa в Алуште пройдет фестиваль «Кухня без границ», посвященный современной гастрономической культуре, сообщает Министерство курортов республики Крым.
В течение двух дней гостей мероприятия ждут мастер-классы от шеф-поваров на тему «Авторские блюда из черноморского продукта», кулинарное соревнование «Новая смена», гриль-пати, музыкальный марафон.
"Это будет активный и познавательный отдых для наших гостей, как для любителей гастрономических изысков региональной кухни, так и для профессионалов — рестораторов, поваров, бизнесменов, для тех, кому не безразлична гастрономическая судьба Крыма", — говорит председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.
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