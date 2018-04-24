Собчак и Виторган проводят каникулы в Лондоне с шиком

Звездная пара поселилась в самом центре города, в районе Найтсбридж. Из окон пятизвездочного отеля The Lanesborough открывается вид на Гайд-парк. На первом этаже расположился ресторан Céleste, где подают оригинальные блюда, созданные под руководством шеф-повара Флориана Фаварио, протеже шеф-повара Эрика Фрешона, обладателя 3 звезд Мишлен. Ночь в таком отеле стоит около 60 000 рублей. Собчак и Виторган гуляют по британской столице с выходных и пока не планируют возвращаться на родину.

Собчак и Виторган уже успели посетить местные музеи, восхититься современным искусством, а также заглянули в ночные клубы и роскошные рестораны города.

Сегодня Максим выложил снимок, на котором запечатлена его дочь Полина у Букингемского дворца. Поклонники артиста перепутали девушку с Ксенией Собчак, они отметили, что они похожи друг с другом.

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Напомним, недавно пара отдыхала в Тайланде и поп подсчетам журналистов оставила там около 2 млн рублей. Пара жила на роскошной вилле с приватным выходом на пляж.