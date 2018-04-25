В Margarita Bistro состоятся итальянские гастроли

В четверг, 26 апреля по приглашению шеф — бармена Максима Горелика за барную стойку Margarita Bistro встанет Mario Farulla, пишет «Ресторанный рейтинг».

Бармен популярного римского ресторана Baccano, а также — модных баров Classy и High volume. Карьеру Марио начинал в барах пятизвездочного отеля Four Seasons в Дубай, гостиничной сети Marriot Group и ресторанах обладателей мишленовских звезд братьев Криса и Джеффа Галвин (Galvin Restaurants). По признанию самого бармена, вдохновение для создания новых коктейлей он черпал в путешествиях по Европе и Азии, экспериментируя с различными ингредиентами.

Для гостей Margarita Bistro Марио приготовит четыре авторских коктейля. В качестве аперитива шеф-бармен рекомендует заказать «Royal Negroni», напиток, символизирующий Италию, в котором сбалансированно сочетаются горечь и сладость. Или терпкий коктейль с романтичным названием «A Modo Mio» ("Мой путь") на основе вермута, джина и эссенции орегано. Яркое цитрусовое послевкусие останется после крепкого коктейля «Incontro».

Ценителям более сладких вариантов по вкусу придется уравновешенный вкус ванили, мускатного ореха в «Passionale», сочетающий в себе текилу, ром и темный сироп мелассы. Мероприятие Guest Bartending Mario Farulla проходит при поддержке BACARDI — MARTINI и коктейльного приложения Imbiber.

Средний чек: 1500 рублей Адрес: ул. Малая Бронная, 28