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В Margarita Bistro состоятся итальянские гастроли
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В Margarita Bistro состоятся итальянские гастроли 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
В четверг, 26 апреля по приглашению шеф — бармена Максима Горелика за барную стойку Margarita Bistro встанет Mario Farulla, пишет «Ресторанный рейтинг».
Бармен популярного римского ресторана Baccano, а также — модных баров Classy и High volume. Карьеру Марио начинал в барах пятизвездочного отеля Four Seasons в Дубай, гостиничной сети Marriot Group и ресторанах обладателей мишленовских звезд братьев Криса и Джеффа Галвин (Galvin Restaurants). По признанию самого бармена, вдохновение для создания новых коктейлей он черпал в путешествиях по Европе и Азии, экспериментируя с различными ингредиентами.
Для гостей Margarita Bistro Марио приготовит четыре авторских коктейля. В качестве аперитива шеф-бармен рекомендует заказать «Royal Negroni», напиток, символизирующий Италию, в котором сбалансированно сочетаются горечь и сладость. Или терпкий коктейль с романтичным названием «A Modo Mio» ("Мой путь") на основе вермута, джина и эссенции орегано. Яркое цитрусовое послевкусие останется после крепкого коктейля «Incontro».
Ценителям более сладких вариантов по вкусу придется уравновешенный вкус ванили, мускатного ореха в «Passionale», сочетающий в себе текилу, ром и темный сироп мелассы. Мероприятие Guest Bartending Mario Farulla проходит при поддержке BACARDI — MARTINI и коктейльного приложения Imbiber.
Средний чек: 1500 рублей Адрес: ул. Малая Бронная, 28
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