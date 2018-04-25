Шарль Азнавур: каждый приезд в Россию — особенный для меня

Великий французский шансонье Шарль Азнавур рассказал о своем отношении к России.

"Я вырос в семье, где говорили по-русски. Мой отец свободно владел русским языком, мама выучила его очень быстро. Поэтому русский язык, как и армянский, звучал в нашей семье всегда. Несмотря на то что свободно я им так и не овладел, у меня есть свой маленький франко-русский разговорник, который я часто пролистываю.