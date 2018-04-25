Великий французский шансонье Шарль Азнавур рассказал о своем отношении к России.
"Я вырос в семье, где говорили по-русски. Мой отец свободно владел русским языком, мама выучила его очень быстро. Поэтому русский язык, как и армянский, звучал в нашей семье всегда. Несмотря на то что свободно я им так и не овладел, у меня есть свой маленький франко-русский разговорник, который я часто пролистываю.
Мне удается читать и немного говорить, поэтому каждый приезд в Россию — особенный для меня. И время на это не повлияло. Разве что ресторанов с хорошей русской кухней у вас стало больше. Когда я бываю в России, то не упускаю возможность съесть борщ со сметаной и пирожком", — цитирует его слова газета «Известия».