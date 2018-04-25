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Не рыбой единой. Путеводитель по ресторанам Самары
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Не рыбой единой. Путеводитель по ресторанам Самары 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 25 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Самара всегда славилась своими рыболовецкими угодьями. Город, стоящий на слиянии двух рек, Самары и Волги, и сегодня — крупный промысловый центр, поэтому рыбные блюда здесь очень популярны. Но не рыбой единой. Местная кухня весьма разнообразна и придется по вкусу футбольным болельщикам во время чемпионата мира-2018.
"Три оленя". Адрес: Самара, Московское шоссе, 2В  Ресторан «Три оленя» в СамареРесторан начинался с частной пивоварни: варили пенный напиток по собственным рецептам и подавали гостям. Со временем предприятие разрослось до масштабов сетевого, пиво под маркой «Три оленя» продается в розничных магазинах, а фирменные рестораны есть и в городе, и в самарском аэропорту (причем сразу два).
"Пивное ассорти" в ресторане «Три оленя» в Самаре
Всем футбольным болельщикам в «Трех оленях» рекомендуют отведать «Пивное ассорти»: хрустящие хлебные гренки, обжаренные в панировке кольца кальмара, острые куриные крылышки и картофель фри.
Фирменный бургер в ресторане «Три оленя» в Самаре
В качестве основного блюда — фирменный бургер «Три оленя».
Повара самарского ресторана создали собственный оригинальный рецепт под стать названию заведения: между двух булочек (пшеничные или черные на выбор) спрятана котлета из настоящей северной оленины.
Два стручка острого красного перца сверху символизируют рога.
Фирменные блюда и напитки в ресторане «Три оленя» в Самаре
Любителям рыбных блюд в «Трех оленях» советуют фарерскую треску в остром кисло-сладком соусе с хрустящей корочкой. Блюдо подается с картофелем «Биг фри» и битыми огурцами.
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BURGERPALICH. Адрес: Самара, Галактионовская, 106а
Бургерная BURGERPALICH в Самаре
Уютное местечко, где готовят вкусные и сытные бургеры, находится в самом центре Самары.
Отсюда рукой подать до всех главных достопримечательностей, набережной Волги и трамвайной остановки.
Трамвай — самый простой способ добраться до стадиона «Самара Арена».
Чевапчичи с картофельными дольками в BURGERPALICH в Самаре
Огромный бургер «Мясник» с двумя говяжьими котлетами, сырами чеддер и маасдам, колбасой шпеквурст, ветчиной, яйцом, беконом и зеленью, накрытый булочками с кунжутом, весит аж полкило и вряд ли оставит кого-то голодным.
Бургер «Мясник» в BURGERPALICH в Самаре
Для тех, кому такой размер великоват, в BURGERPALICH предлагают бургер поменьше — «Беконатор»: котлеты из говядины, салат айсберг, помидоры, маринованные огурцы, бекон и коктейльный соус.
Чевапчичи с картофельными дольками в BURGERPALICH в СамареЛюбители более легкой пищи могут попробовать салат с индейкой, который прекрасно сочетается с чевапчичами (жареная колбаска) с картофельными дольками.
"Хмели Сунели". Адрес: Самара, Московское шоссе, 81А  Ресторан «Хмели Сунели» в Самаре
Грузинский ресторан «Хмели Сунели» российский Оргкомитет выбрал для питания волонтеров, которые будут работать на матчах чемпионата мира по футболу-2018.
Лобио де люкс
Заведение рекомендует всем футбольным болельщикам отведать «Лобио де люкс» — национальное блюдо из красной протертой фасоли со специями, зеленью и луком. Подается с сыром брынза, разносолами и грузинским кукурузным хлебом мчади.
Овощи на мангале
В «Хмели Сунели» готовят различные виды хинкали, а также фирменные овощи на мангале. На большой деревянной доске аппетитно разложены шампиньоны, болгарский перец, лук, помидоры и баклажаны.
Само собой, все это обжарено на настоящих углях.
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