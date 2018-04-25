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На месте винного бара Ruby открылась мексиканская закусочная с большим столом из кафеля
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На месте винного бара Ruby открылась мексиканская закусочная с большим столом из кафеля 

ngs.ru 8 минут назад
Фото: ngs.ru
В подвале на улице Ленина, 9 в центре Новосибирска открылась закусочная Taqueria del centro — это новый проект владельцев баров Ruby, Sparks и других заведений.
Заведение заняло часть помещения временно закрытого бара Ruby — ранее на месте закусочной был склад и часть кухни. По формату Taqueria del centro — мексиканская закусочная и бар.
Большая часть посадочных мест находится за большим общим столом. Вдоль стен сооружены неширокие стойки, на которых можно поставить блюдо и напитки, но есть в таком случае придется стоя. Дизайн помещения очень простой: цементный пол, отделанные белым кафелем стойка и центральный стол, на штукатуренных стенах — рисунки на латиноамериканские темы в стили примитивизма.
Закусочная работает в формате самообслуживания. Основное блюдо — такос, то есть мексиканские лепешки с разными видами мяса, птицы, морепродуктами, овощами и соусом. Сейчас в меню четыре вида такой — от 210 до 360 рублей за порцию из трёх такос. Кроме этого в заведении делают один вид кесадильи (более крупную лепёшку с начинкой) и томатный суп (180 рублей)
Из напитков в «Такерии» два вида пива (от 190 рублей за кружку), девять видов текилы (от 190 рублей за порцию), а также коктейли, прохладительные напитки и чампурадо — горячий мексиканский напиток из какао, молока, шоколада и специй.
По словам создателя и совладельца «Такерии» Владислава Мусиенко, идея заведения состоит в том, чтобы сделать место с уличной мексиканской едой гастрономического качества — то есть такой, попробовать которую люди приходили бы специально. По мнению ресторатора, формат должен быть востребован как в качестве закусочной, в том числе торгующей навынос, так и в виде демократичного бара, куда люди приходят выпить и пообщаться.
Бар Ruby, про словам Мусиенко, возобновит работу позже, но в уже изменённом качестве. В частности, заведение будет открываться только по вечерам в отличие от «Такерии», работающей с полудня.
Мексиканская кухня сегодня в Новосибирске практически не представлена. Единственное существующее заведение, которое специализируется на такой еде, — это New Mexico Grand Cafe. В 2013 и в 2014 годах разные предприниматели пытались создать сеть павильонов с мексиканской уличной едой, однако обе эти попытки провалились.
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