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На месте одного из старейших суши-баров Новосибирска откроют узбекский фастфуд и кофейню
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На месте одного из старейших суши-баров Новосибирска откроют узбекский фастфуд и кофейню 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская группа компаний «Конквест» будет развивать новый для себя формат — среднеазиатский фас-фуд «СловоПлову». Первое заведение откроется на улице Ленина в центре города на месте суши-бара «Суши Терра».
Как убедился корреспондент НГС, «Суши Терра» на Ленина уже не работает: в зале видны коробки, в которую пакуют утварь. Вывеска на фасаде уже демонтирована, а часть летней веранды отгорожена для начала строительных работ. Это кафе было открыто в 2002 году и стало первым заведением будущей сети.
Группа «Конквест», которая сейчас объединяет заведения Drovamuka, «Аджикинежаль» и Мясоroob, запускает заведения нового для себя формата. Как рассказал корреспонденту НГС руководитель «Конквеста» Олег Ионко, это будут кафе самообслуживания со среднеазиатской кухней под названием «СловоПлову». Проект сразу планируется как сетевой — в компании присмотрели для него две площадки.
Первая закусочная должна начать занять часть помещения, которое освободится после закрытия японского кафе «Суши Терра» в здании гостиницы «Центральная» на улице Ленина. Ещё одну точку «Конквест» намерен открыть на фуд-корте в ТРЦ «Аура».
Помимо, этого в части бывшей Суши Терры на Ленина, по информации источника корреспондента НГС, появится кофейня.
Ниша демократичного фаст-фуда со среднеазиатской кухней в Новосибирске пока занята исключительно национальными заведениями. В своё время, в этом формате в городе работала сеть «Восточный базар» столичной компании «Г. М. Р. Планета гостеприимства», однако позже все заведения её были закрыты. Сейчас сеть подобного типа под названием «Пловбери» развивают владельцы столичной «Чайханы №1» — первое заведение под этой вывеской должно появиться в Новосибирске уже в мае этого года на фуд-корте СТЦ «МЕГА».
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