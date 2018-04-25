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Приложение Foodle поможет сделать и оплатить заказ в ресторане заранее
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Приложение Foodle поможет сделать и оплатить заказ в ресторане заранее 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Создатели нового агрегатора обещают, что теперь не придется ждать приготовления завтрака, обеда или ужина.
В условиях мегаполиса, плотного расписания его жителей и трафика на дорогах агрегатор Foodle придется по душе фуди и гастроэнтузиастам. С помощью мобильного приложения можно забронировать столик на конкретное время или с учетом пути до ресторана (и пробок!), выбрать в электронном меню блюда и напитки, назначить встречу с партнерами, отправить друзьям приглашение, чтобы и они успели сделать свой заказ, оплатить и даже по желанию оставить чаевые (хороший тон, кстати). При этом в момент оформления стоимость автоматически спишется с кредитной карты, привязанной к приложению.
Разработчики не забыли и о тех, кто предпочитает фаст-фуд. Пользователям не придется стоять в очереди, чтобы, к примеру, выпить кофе и съесть круассан перед работой. Забрать со стойки завтрак можно просто показав подтверждение об оплате в приложении. Foodle подходит и для внесения депозита за столик перед концертом или другим важным мероприятием. Создатели сделали все так, что рестораны и кафе смогут обезопасить себя от «пустых бронирований» и неоплаты заказов, увеличить проходимость заведений в часы наибольшей загрузки, а также продвинуть себя в приложении. Foodle запускают на территории России, однако, в планах — открытие представительств в различных странах или франчайзинг. Скачать Foodle можно в App Store и Google Play.
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