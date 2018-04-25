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Жерар Депардье даст кулинарный мастер-класс в торговом центре на Ходынке
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Жерар Депардье даст кулинарный мастер-класс в торговом центре на Ходынке 

Управа района Аэропорт города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Жерар Депардье и шеф-повар торговой сети «Ашан Ритейл Россия» Патрик Шонаве дадут кулинарный мастер-класс в торгово-развлекательном центре на Ходынском бульваре. Мероприятие состоится 27 апреля. Об этом говорится на официальной странице торгового центра в соцсети.
— На втором этаже в зоне кафе пройдет мастер-класс, на котором наши гости будут готовить окорочок утки мулард конфи с картофелем и кремом из грибов, а также брускетту, — пояснил один из организаторов.
Начало в 14.00. После мастер-класса Жерар Депардье устроит автограф-сессию для поклонников. Адрес: Ходынский бульвар, д. 4. (мю)
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