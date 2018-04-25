Фоторепортаж: новосибирцы расселись на первых открывшихся летних верандах кафе

На открытых верандах новосибирских кафе появились первые посетители. А рестораторы спешно начали монтировать летники там, где их ещё нет.

Пока, впрочем, выбор летников невелик — сесть можно в основном только на всепогодных скамейках, которые в изобилии имеются у демократичных заведений в центре.

Формально первая летняя веранда начала работать у бара «Жан Хуан Лу», однако в реальности это скорее закрытый павильон во дворе. А вот в расположенном напротив кафе «Чашка кофе» первые посетители уже тестируют установленные здесь шезлонги. Когда станет еще теплее, стеклянные двери во всю стену могут быть открыты и летней верандой как бы станет часть кафе внутри.

Еще один (уже настоящий) летник готов принять посетителей у бара «Уголок Святого Патрика». Правда, идти в тень, когда светит солнце, днем 25 апреля желающих было немного.

А вот на веселеньких столах у соседнего с «Патриком» «Буфета № 1» народ уже сидит. Впрочем, они оттуда, кажется, не уходили даже в самые лютые морозы.

Вообще, единственный доступный сейчас способ посидеть на свежем воздухе — это найти кофейню с всесезонными лавками снаружи.

Такие места появились в этом году и у вьетнамской закусочной «Кунг Фо» на улице Горького.

Впрочем, если хочется настоящего единения с природой прямо в центре города, никто не мешает сесть прямо на пробивающийся из земли газон Первомайского сквера.

Тем, кто хочет насладиться этим первым теплом, стоит поторопиться. По прогнозам синоптиков, уже завтра к городу пройдёт холодный фронт и температура понизится.