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Белорусская хинкальная запретила приносить сметану для хинкали
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Белорусская хинкальная запретила приносить сметану для хинкали 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В ресторане «Хинкальня» в Минске запретили гостям приходить с собственной сметаной. На это в своем Facebook пожаловался житель белорусской столицы Алесь Крот.
«Я люблю сметану и даже, признаюсь, имею зависимость от нее. Но запрещать проносить сметану в одну из минских кофеен — считаю нарушением моих гражданско-политических прав. Короче, я за свободное перемещение сметаны по территории Беларуси», — написал минчанин, прикрепив к посту фотографию стикера «Вход со сметаной запрещен» на стене заведения.
В самом ресторане прокомментировали ситуацию. «У нас в меню нет сметаны, а гости требовали ее к хинкали, но их не едят с соусами, это не пельмени. Приходить со своими продуктами в ресторан — это же не этично», — рассказали представители «Хинкальни» минскому журналу CityDog.
«Сейчас уже не приходят со сметаной. В меню ее по-прежнему нет, но появилась долма, которая подается со сметаной», — подчеркнули в заведении.
В феврале сообщалось о изобретенном устройстве для безопасного и «чистого» поедания хинкали. Изготовленный компанией Hopshop гаджет получил название «Хоп-Хоп» и представляет собой пластиковый зажим. По словам производителей, приспособление поможет не обжечься и не испачкаться.
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