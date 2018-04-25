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В Минске нарушили права зависимых от сметаны
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В Минске нарушили права зависимых от сметаны 

News.ru 1 час назад
В ресторане «Хинкальня», расположенном в столице Белоруссии, запретили посетителям приходить со своей сметаной. Своё недовольство в связи с этим выразил житель Минска Алесь Крот.
«Я люблю сметану и даже, признаюсь, имею зависимость от нее. Но запрещать проносить сметану в одну из минских кофеен — считаю нарушением моих гражданско-политических прав. Короче, я за свободное перемещение сметаны по территории Беларуси», — написал он в Facebook, прикрепив к посту фото наклейки «Вход со сметаной запрещен» на стене «Хинкальни».
В заведении, комментируя сложившуюся ситуацию, заявили, что хинкали не едят с соусами.
«У нас в меню нет сметаны, а гости требовали ее к хинкали, но их не едят с соусами, это не пельмени. Приходить со своими продуктами в ресторан — это же не этично», — приводит CityDog слова представителя «Хинкальни».
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