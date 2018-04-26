Ещё
Владелец объяснил запрет сметаны в хинкальной Минска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владелец объяснил запрет сметаны в хинкальной Минска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Минский ресторан «Хинкальня» запретил гостям приходить в заведение с собственной сметаной. Этот поступок возмутил жителя столицы Белоруссии Алеся Крота, о чем тот не преминул рассказать в социальной сети. «360» пообщался с владельцем ресторана, который объяснил, почему хинкали нельзя есть со сметаной.
Подавать хинкали со сметаной, отметил хозяин заведения Алексей Садовой, считается грубым нарушением традиций грузинской кухни.
Любой грузин, если увидит, как хинкали едят со сметаной, либо сам застрелится, либо застрелит этого человека
— Алексей Садовой.
Мужчина напомнил, что любой ресторан в принципе запрещает приносить с собой еду и напитки. Исключения этому очень редки.
«Мы в целом рассчитывали на чувство юмора наших гостей, на то, что оно затронет их совесть», — добавил Садовой. Таким образом он объяснил стикер, наклеенный на входе в заведение.
Владелец «Хинкальни» подтвердил, что сметаны в меню ресторана нет и никогда не было. В ближайшее время ее планируют предлагать гостям в качестве дополнительного отдельного ингредиента к блюдам.
Сам автор «просметанного поста» объяснил «360», что ничего не имеет против хинкальной.
Мне смешна ситуация, когда людям просто запрещают приносить с собой вещи, которые законодательством не запрещены, это же не про употребление
— Алесь Крот.
Он выразил уверенность в том, что табличка на двери была размещена в шутку.
«Поэтому мой пост был тоже шутливой реакцией на все это», — добавил Алесь Крот.
360tv.ru: последние новости
Кенгуру запретили ходить в любимый бар в Австралии Самое первое меню «Титаника» ушло с молотка за $140 тысяч. Что подавали на обед? Восковая Меланья Трамп появилась в музее мадам Тюссо в Нью‐Йорке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Актеры, повредившие психику на съемках2
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение