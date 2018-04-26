Владелец объяснил запрет сметаны в хинкальной Минска

Минский ресторан «Хинкальня» запретил гостям приходить в заведение с собственной сметаной. Этот поступок возмутил жителя столицы Белоруссии Алеся Крота, о чем тот не преминул рассказать в социальной сети. «360» пообщался с владельцем ресторана, который объяснил, почему хинкали нельзя есть со сметаной.

Подавать хинкали со сметаной, отметил хозяин заведения Алексей Садовой, считается грубым нарушением традиций грузинской кухни.

Любой грузин, если увидит, как хинкали едят со сметаной, либо сам застрелится, либо застрелит этого человека

— Алексей Садовой.

Мужчина напомнил, что любой ресторан в принципе запрещает приносить с собой еду и напитки. Исключения этому очень редки.

«Мы в целом рассчитывали на чувство юмора наших гостей, на то, что оно затронет их совесть», — добавил Садовой. Таким образом он объяснил стикер, наклеенный на входе в заведение.

Владелец «Хинкальни» подтвердил, что сметаны в меню ресторана нет и никогда не было. В ближайшее время ее планируют предлагать гостям в качестве дополнительного отдельного ингредиента к блюдам.

Сам автор «просметанного поста» объяснил «360», что ничего не имеет против хинкальной.

Мне смешна ситуация, когда людям просто запрещают приносить с собой вещи, которые законодательством не запрещены, это же не про употребление

— Алесь Крот.

Он выразил уверенность в том, что табличка на двери была размещена в шутку.

«Поэтому мой пост был тоже шутливой реакцией на все это», — добавил Алесь Крот.