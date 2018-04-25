В Перми прошел сладкий фестиваль

25 апреля в Пермском Дворце Молодёжи состоялось закрытие XX Открытого кулинарного фестиваля «Пермская кухня — 2018». Фестиваль проводился по инициативе Пермской ассоциации кулинаров и Пермского института (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова. Традиционно миссией фестиваля являлся отборочный этап на всероссийский открытый чемпионат «Сhef a la Russe» среди студентов профильных учебных заведений по приготовлению десертов.

В качестве членов жюри приглашены независимые эксперты Всемирной Ассоциации Кулинарных Союзов, среди них — Зоран Велькович, который является вице-президентом ассоциации шеф-поваров Сербии.

И вот до старта соревнования, результаты которого решат, кто же отправится на всероссийский открытый чемпионат «Chef a la Russe», остаются считанные минуты. Три, два, один… Начинающие кулинары вступают в бой. Кто-то приступает к готовке теста, кто-то взбивает нежную сливочную массу, кто-то разделяет белки и желтки для приготовления коржа для торта. Участникам даётся один час для приготовления своих ранее задуманных блюд. Спустя несколько минут до меня уже доносятся вкусные запахи ванили и корицы. Я ловлю себя на мысли, что на голодный желудок сюда лучше не приходить. Я подхожу к одному из участников, когда он растапливает горький шоколад на водяной бане.

— Что вы готовите?— интересуюсь я.

— Шоколадный фондан с малиной. Для украшения буду использовать трюфель с коньяком, безе и фруктовый сироп — отвечает Александр Медведев , студент Пермского торгово-технологического колледжа.

— По наблюдениям, вы чувствуете себя комфортно, не нервничаете. Давно ли вы в сфере кулинарии?

— Уже 5 лет. Кулинарии в моей жизни достаточно, я работаю поваром в двух ресторанах нашего города, поэтому чувствую себя как рыбы в воде.

— Можете ли вы посоветовать что-нибудь начинающим кулинарам? — с интересом спрашиваю я.

— В нашем деле самое главное— это практика, практика и ещё раз практика. Верьте в себя, доверяйте своим вкусовым рецепторам и у вас всё получится — с улыбкой отвечает участник.

И вот звонок, который говорит нам о том, что время вышло. Жюри сообщает нам о том, что через час подведут итоги и состоится награждение участников кулинарного фестиваля «Пермская кухня — 2018».

И вот на сцену выходит вице-президент ассоциации шеф-поваров Сербии Зоран Велькович, чтобы огласить результаты. Нам объявляют о том, что третье место занимают: Валерия Меньшикова и Елена Долгих, студенты Пермского института (филиал) имени Г. В. Плеханова. Дипломом второй степени награждается Ахмед Ахунов, студент Техникума индустрии питания и услуг кулинар из Екатеринбурга. И победителем становится… барабанная дробь… Алексей Иванов , студент Пермского торгово-технологического колледжа. Под бурные аплодисменты зала он выходит на сцену, чтобы получить свой заслуженный приз. Победитель получает приглашение на прохождение практики в ресторане «Вехотка» и путёвку на всероссийский открытый чемпионат «Chef a la Russe», который пройдет в Москве.

В завершении, все участники фестиваля выходят на сцену, чтобы сделать совместную фотографию. Да, кулинария— это целое искусство. Я вспоминаю слова Бориса Крутиера, российского врача, литератора и автора многих афоризмов: «Ничто так не разделяет людей, как вкус, и не объединяет, как аппетит».