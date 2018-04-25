Ресторан «Чайка» отметил 5-летие

Легендарный ресторан-яхта «Чайка» отметил юбилей 20 апреля. Вот уже пять лет гости восторгаются уникальным интерьером, панорамными видами на Москву-реку и высокой кухней итальянского шеф-повара Доменико Филиппоне.

В честь красивой даты на сцене ресторана выступили знаковые российские звезды: группа Uma2rman, Жасмин, Дмитрий Колдун и другие.

Торжество завершилось угощением огромного одноименного торта «Чайка», уже ставшего визитной карточкой ресторана.