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Ресторан «Чайка» отметил 5-летие
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Ресторан «Чайка» отметил 5-летие 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Легендарный ресторан-яхта «Чайка» отметил юбилей 20 апреля. Вот уже пять лет гости восторгаются уникальным интерьером, панорамными видами на Москву-реку и высокой кухней итальянского шеф-повара Доменико Филиппоне.
День рождения вел харизматичный и энергичный Антон Абучкаев — участник проекта Top15. Поздравить ресторан-яхту «Чайка» с пятилетием приехали постоянные гости: певец Сосо Павлиашвили, футболист Александр Мостовой, Дмитрий Тарасов, Кирилл Андреев (группа Иванушки) и многие другие.
В честь красивой даты на сцене ресторана выступили знаковые российские звезды: группа Uma2rman, Жасмин, Дмитрий Колдун и другие.
Торжество завершилось угощением огромного одноименного торта «Чайка», уже ставшего визитной карточкой ресторана.
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