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В Москве пройдет международный форум «Завтрак шефа»
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В Москве пройдет международный форум «Завтрак шефа» 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
С 5 по 7 июня в Музее прикладного искусства пройдет серия профессиональных мероприятий для шеф-поваров, сообщают наши коллеги из Restoclub. На одной площадке соберутся более 3500 участников из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, стран Прибалтики и Закавказья для обмена практическими знаниями и опытом. Форум «Завтрак шефа» организуют в Москве во второй раз. До этого мероприятие проходило в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны.
В программу трехдневного форума войдут семинары, лекции и мастер-классы. К обсуждению вынесены следующие темы: «Современные гастрономические тренды и их внедрение в повседневную работу кухни ресторанов», «Самопродвижение шеф-поваров в информационном пространстве», «Психологическая мотивация команды» и «Повышение эффективности бизнес-процессов».
В числе спикеров ожидаются известные шеф-повара: Сергей и Иван Березуцкие, Антон Ковальков, Евгений Викентьев, Влад Корпусов, Георгий Троян, Тарас Кириенко, Антон Исаков, Илья Бурнасов, Антон Ивницкий, Сергей Фокин и команда поваров из испанского ресторана Mugaritz, входящего в списки лучших ресторанов мира.
На интерактивных мастер-классах повара под руководством наставников разработают до 100 новых рецептов, которые смогут внедрить на своей кухне. А на площадке «Гастролаб» эксперты покажут новые интерпретации традиционных русских блюд с применением новых технологий и методов. Участники также смогут продегустировать продукты и напитки и опробовать в деле новое оборудование, представленное в выставочной зоне.
Завершится «Завтрак шефа» серией гастрольных ужинов от лучших шеф-поваров форума в более чем 12 московских ресторанах.
Ознакомиться с полной программой и приобрести билеты можно на официальном сайте форума.
Адрес: ул. Делегатская, 3
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