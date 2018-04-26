Названы лучшие рестораны Москвы

В российской столице под звуки фанфар прошло одно из главных гастрономических событий года — вручение ресторанной премии «Лавровый лист», самой важной и престижной в стране. Ещё в середине нулевых, опередив всех, её придумал актёр и режиссёр Андрей Фомин . Премия сразу получила признание профессионалов, а вскоре стала и знаковой, на протяжении 8 лет одаривая позолоченными лавровыми листьями лучшие ресторанные проекты столицы.

Но в 2012 году организаторы «Лаврового листа» неожиданно решили сделать перерыв.

«В 2012-м в Москве началась гастрономическая революция — открылись Ragout, Delicatessen, William’s. Мы их наградили и решили посмотреть, что будет с рынком дальше. И рынок, конечно, изменился за последние годы — наши рестораны стали котироваться во всём мире, попадать в мировые рейтинги. А в этом году мы ждём тысячи иностранных гостей, приехавших на Чемпионат мира по футболу — нам кажется, наступило лучшее время для триумфального возвращения», — рассказал News.ru соорганизатор премии и президент Московского гастрономического фестиваля Игорь Губернский.

facebook.com/whiterabbitmoscow

Ресторан White Rabbit

За право называться лучшим рестораном столицы в этот вечер боролись 30 заведений. В их числе — самый титулованный российский White Rabbit, дважды попадавший в 50 лучших ресторанов мира. Конкуренцию ему составляли «Белуга», «Горыныч», «Жеральдин», «Казбек», «Кофемания», «Северяне», «Сыроварня», AQ Kitchen, Bro&N, «Erwin. РекаМореОкеан», OVO by Carlo Cracco, Remy Kitchen Bakery, Selfie, Twins Garden и другие.

Для большей объективности лучших из лучших выбирали два состава жюри: Общественный совет, в который вошли 50 известных персон (издателей, главных редакторов, деятелей культуры и бизнесменов), и Совет ресторанных критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанных обозревателей.

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Ресторан «Горыныч»

Триумфатором вечера стал столичный «Горыныч» — он был признан «Рестораном — Открытием года» по версии Общественного совета, а шеф заведения Артём Лосев стал одновременно «Прорывом года» и «Персоной года». Ресторанов года выбрали два — Общественный совет проголосовал за Remy Kitchen Bakery, а критики выбрали Twins Garden.

«Лучшим гастрономическим проектом» названы фудмаркеты Москвы — позолоченный лавровый лист получил собственник Центрального и Усачёвского рынков Михаил Горяинов. А «Рестораном-Легендой» единогласно признали «Кофеманию». Именитый White Rabbit остался без наград — то ли потому, что уже «устал», то ли потому, что жюри премии решило дать стране новых героев.

Организаторы премии, впрочем, выбором жюри остались довольны.

«Церемония прошла очень здорово, тренды намечены, награды нашли своих победителей, мы ввели новые премии и будем продолжать вручать премию каждый год», — рассказал Губернский.

Он также напомнил, что оценить выбор жюри в этот раз сможет каждый гурман: до конца апреля во всех ресторанах-номинантах гостям предлагается меню «Лавровый лист» с главными хитами заведения.