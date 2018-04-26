Старейшие рестораны планеты

Если забыть на время про звездный рейтинг Мишлен, то у всех ресторанов мира есть одна общая характеристика, которая многое может рассказать об уровне заведения. Это, конечно же, время, на протяжении которого оно работает, не меняя своей концепции, а порой и династии владельцев. Действительно, довольно сложно представить, чтобы кафе функционировало на протяжении десятка лет себе в убыток, не говоря уж про столетия. Такого не бывает, скажете вы? Тогда вам стоит изучить наш список из дюжины старейших ресторанов планеты, не самым старым в котором является заведение-ровесник города Сан-Франциско!

— 12. Karim’s, Старое Дели, 1913 —

У этого заведения, пожалуй, лучшая в Индии репутация приготовления традиционных могольских блюд и на то есть одна важная причина. Дело в том, что Карим, придворный повар последнего короля Моголов Бхадура Зафера, свергнутого в 1857 году, сбежал со многими рецептами из страны и вернулся в Старое Дели лишь в 1913 году с единственной целью — готовить «царскую пищу для простых людей».

— 11. Rules Restaurant, Лондон, 1798 —

Несмотря на смену трех семейств, владеющих рестораном в разное с 1798 года время, правила здесь остаются все теми же, а именно — подача традиционных национальных блюд в лучшем виде и по доступным ценам. Об уровне говорит то, что именно в Rules Restaurant приходили поесть Чарльз Диккенс Герберт Уэллс , Кларк Гейбл и Чарли Чаплин

— 10. Tavares Rico, Лиссабон, 1784 —

Оформленный в стиле, достойном королевского приема, ресторан Tavares Rico в столице Португалии на протяжении нескольких веков завоевывал себе репутацию идеального места для семейного ужина и встречи с друзьями во всем городе и даже стране.

— 9. Griswold Inn, Эссекс, штат Коннектикут, 1776 —

Заведение, рожденное американской революцией для приюта и питания кораблестроителей, политиков и, конечно же, настоящих патриотов США, открыло свои двери в 1776 году. С тех пор почти ничего не изменилось — одноименная гостиница при ресторане по-прежнему принимает постояльцев, а напитки в баре Griswold Inn все так же холодны.

— 8. Sobrino de Botín, Мадрид, 1725 —

Книга рекордов Гиннеса настаивает на том, что в этом заведении работал посудомойщиком сам Франциско Гойя до того, как стал знаменитым живописцем. С тех пор изменилось многое. Так, тарелка с их фирменным поросенком теперь стоит порядка 15 долларов, в то время как еще в 1935 году она обошлась бы вам в 5 центов.

— 7. White Horse Tavern, Ньюпорт, Род-Айленд, 1673 —

Как почти все старейшие заведения в Северной Америке заведение White Horse Tavern изначально предназначалось для британских солдат, колонистов и отцов-основателей, которые тоже хотели вкусно поесть и выпить. Почему «Белая лошадь»? Да просто в те времена мало кто умел читать, а именно этим животным принято было обозначать места водопоя, в том числе и для людей.

— 6. Zur Letzten Instanz, Берлин, 1621 —

Несмотря на свое официальное открытие для широкой публики в 1621 году, поговаривают, что по этому адресу кормили аж с 1561 года. Специализация Zur Letzten Instanz — это жареная свиная рулька, удовлетворяющая вкусы всех знаменитостей, побывавших здесь, — от Наполеона до Ангелы Меркель.

— 2. The Tour d’Argent, Париж, 1582 —

Поговаривают, что один из самых привычных ныне столовых предметов — вилка — дебютировал именно в этом заведении с уникальным видом на Сену. Не знаем, насколько это правда, но в том, что сам король Генрих III любил посидеть в The Tour d’Argent после охоты, никто даже не сомневается.

— 5. Honke Owariya, Киото, Япония, 1465 —

История этого ресторанного дела в Киото началась с небольшой кондитерской, открытой в 1465 году, позже трансформировавшейся в лапшичную. Спустя же более чем 500 лет, Honke Owariya стала настоящей кулинарной достопримечательностью города.

— 4. Zum Franziskaner, Стокгольм, 1421 —

Старейший ресторан в Стокгольме, остающийся на плаву до сих пор, предлагает своим гостям интересный кулинарный опыт в уютной обстановке и интерьерах в стиле модерн.

— 3. Biànyífāng, Пекин, 1416 —

В наши дни этот ресторан, функционировавший еще во времена правления Императора Сяньфэн Династии Цин, является одной из важнейших точек для гастрономических туристов. Именно здесь подают идеальную утку по-пекински — сочную внутри и хрустящую снаружи.

— 1. St. Peter Stiftskeller, Зальцбург, 803 —

Всем, кто сомневается в более чем тысячелетней истории заведения, руководство St. Peter Stiftskeller утирает нос официальным документом, а именно письмом известного поэта Алкуина, в котором упоминается название этой, тогда еще гостиницы.