Куда пойти в городе НН

Две главные туристические улицы Нижнего Новгорода — это и два ответа на вопрос, куда пойти, в каком месте города НН следует выбирать ресторан или кафе. Нижегородская купеческая мысль не поскупилась на самые разные заведения, как бюджетно-общепитные, так и среднего класса и, конечно, высококухонные на Большой Покровской и Рождественской улицах. Если открыть гугл-карту по запросу «рестораны НН» и, например, поставить фильтр по отзывам 4,5 и выше (по пятибалльной системе), то подавляющее большинство заведений будет в Нижнем именно на этих двух улицах или в непосредственной к ним близости.

Возьмем десятку лучших ресторанов и кафе Нижнего Новгорода по оценкам на сайте Tripadvisor. Если рестораны с наибольшим количеством позитивных отзывов и не расположены прямо на Большой Покровской или Рождественской, то они совсем рядом, максимум в трех кварталах как стейк-хаус «Митрич» на Ковалихинской, паб «Шустрый Шмэль» на Алексеевской или Le grill на улице Белинского.

На Рождественской из топ-10 ресторанов Tripadvisor расположены «Экспедиция. Северная кухня» и «Селедка и Кофе», на Большой Покровской — «Лепи тесто» (так же на Минина), «Библиотека», бар Franky, бургерная «Салют» и «Веселая кума».

Если отталкиваться от оценок пользователей Google , естественно, оперируя с большим их количеством, то в лидерах опять же «Митрич» (4,8), «Библиотека» (4,7), «Веселая кума» (4,6), чуть ниже оценки у «Виталича», паба «Английское посольство». На Рождественской хорошие оценки (4,5 и выше) имеют рестораны «Пятникъ», «Гаврош», «Балканский дворик», «Ресторация Ёж», «Кафе в гости», «Хачапури», «Тюбетейка».

Конечно, отзывы и впечатления у людей бывают разные, но все же 60-70% оценок «отлично» на Tripadvisor позволяют сделать определенные выводы. При этом, конечно, в хорошем ресторане в Нижнем Новгороде цены могут быть такими же, как и в московском аналоге. К примеру, в «Митриче» стейки стоят от 1900 рублей, горячие блюда — 700-900 рублей. «Экспедиция. Северная кухня» даже не расстраивает указанием цен на своем сайте, придете — все узнаете. Человеку, который изучает цены перед походом в ресторан, по логике хозяев, делать там нечего.

«Шустрый Шмэль», кстати, тоже обходится без указания своих цен, но как отмечают посетители, там выбор пива «от дешево-сердито до дорого-богато».

Вообще, любителям посидеть хорошо и бюджетно, помимо сайтов с купонами можно рекомендовать пельменную «Лепи тесто». Пельмени здесь лепят прямо при клиентах, получается очень вкусно, к тому же креативное меню — картофельные пельмени, конечно, «От батьки», со вкусом чизбургера, «От Трампа», черные пельмени «Малевич», бараньи «Ай да баран», вишневые вареники «Антон Павлович». Из новинок — «Со вкусом России» (портрет Путина), туда входят белые грибы и говяжий язык. Порция пельменей «Олд скул» (15 штук) — 169 рублей.

Также в топ бюджетных кафе НН входят лапшичная «Совок» на Большой Покровской, упомянутые «Салют» и «Селедка и Кофе», митбольная «Фрикадели», фалафельная-хумусная Noot. «Совок» популярен среди молодежи, средняя оценка по отзывам на Tripadvisor — 4. В кафе «Селедка и Кофе» бургеры и основные блюда — до 300 рублей.

В средней ценовой категории явный лидер «Библиотека», в котором предлагают, как написано на сайте кафе, «в ожидании ароматной пиццы или пышущей жаром лазаньи, гости имеют возможность погрузиться в чтение книг самой разной стилистики, начиная от „Учитесь правильно говорить“ и заканчивая „Полным собранием сочинений“ Ленина». Книжным декором удивить сложно, а вот качеством блюд «Библиотека» может порадовать. Цены достаточно умеренные, вторые блюда — 300-400 рублей. К тому же по будням до 15:00 действует 20% скидка на все меню.

Если же отойти от цен и ориентироваться лишь на названия и стиль заведения, то в Нижнем Новгороде можно встретить немало интересных ресторанов и баров, постоянно открывается что-то новое. Помимо купеческого стиля и русской кухни, а также привычных в любом городе итальянских и французских кафе (а также бара «Английское посольство»), в Нижнем пользуется спросом американская ресторанная и барная культура. На Большой Покровской есть и «Нью-Йорк» (New York) и « Марк Твен », в последнем меню составлено с уважением к классику, а коктейли делает настоящий Джим. Во многих местах предлагают американские бургеры, например, в «Папаше Билли» на Рождественской. Кроме упомянутого бара Franky есть аналогичное заведение «Тиффани», где, по идее, можно встретиться с нижегородскими Одри Хепберн

Лучшие рестораны и пабы Нижнего Новгорода по версии «СП»:

Ресторан «Митрич» (Mitrich steakhouse) (Стейк-хаус, морепродукты, европейская кухня)

Адрес: Ковалихинская, 8. Телефон: +7 831 282-82-10. Веб-сайт: http://www.mitrichsteakhouse.ru Паб «Шустрый Шмэль»

Адрес: ул. Алексеевская, 13. Телефон: +7 831 413-67-16. Веб-сайт: http://micropub.ru/

Ресторан «Экспедиция. Северная кухня» (Морепродукты, гриль, русская кухня)

Адрес: ул. Рождественская, 1. Телефон: +7 831 282-09-11. Веб-сайт: http://expedition-nn.ru Пельменная «Лепи тесто» (Русская кухня, вегетарианская)

Адреса: ул. Минина, 12, Б. Покровская, 47. Телефон: +7 831 213-80-82. Веб-сайт: https://vk.com/lepitesto

Бар Franky

Адрес: ул. Звездинка, 10. Телефон: +7 831 434-01-66. Веб-сайт: http://www.frankybar.ru «Библиотека»

Адрес: Большая Покровская, д. 46, (3 этаж). Телефон: +7 831 433-69-34. Веб-сайт: http://www.biblioteca-nn.ru О городах, командах, стадионах, расписании и шансах сборной России в Чемпионате мира по футболу 2018 читайте в материале: ЧМ-2018: Что, где, когда