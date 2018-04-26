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Светская Москва на ресторанной премии «Лавровый Лист»
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Светская Москва на ресторанной премии «Лавровый Лист» 

Peopletalk 40 минут назад
Фото: Peopletalk
Кто: Инга Берман, Евгений Заболотный, Дина Хабирова, Уильям Ламберти, Виктория Сощенко, Надежда Миссбах, Ирина Вольская и многие другие.
Что: Церемония вручения ресторанной премии «Лавровый Лист».
Где: Отель «Метрополь», Москва.
Когда: 25.04.2018.
Люди говорят: В столичном отеле «Метрополь» состоялась церемония вручения ресторанной премии «Лавровый Лист», которой с 2005 года награждают лучшие рестораны России. Шеф-повар ресторана SAVVA Андрей Шмаков специально для этого вечера подготовил гастрономическое сет-меню с учетом главных трендов современной русской кухни. Победителем в номинации «Ресторан — открытие года» стал «Горыныч» и рестораторы Борис Зарьков и Илья Тютенков, а «Рестораном года» назвали Remy Kitchen Bakery, за призом на сцену поднялась почти вся команда ресторана во главе с бренд-шефом Гленом Баллисом.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/svetskaya-moskva-na-restorannoj-premii-lavrovyj-list/
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