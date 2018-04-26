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Светская Москва узнала, какие рестораны в России лучшие
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Светская Москва узнала, какие рестораны в России лучшие 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Церемонию в отеле «Метрополь» посетили рестораторы и знаменитости-гурманы. Актуальное сет-меню, напитки и кофе Nespresso продегустировали светские гости мероприятия: Инга Берман, Евгений Заболотный, Инна Федосеева и Илья Лобанов, Надя Миссбах, Ирина Вольская и другие — ищи больше фото в нашей галерее!
Победителем в категории «Ресторан — открытие года» стал ресторан «Горыныч». «Рестораном года» стал Remy Kitchen Bakery. Победителем в номинации «Лучший ресторан года» был назван Twins Garden. «Гастрономическим Проектом — трендом года» названы «Фуд маркеты Москвы», а лучшим рестораном Санкт-Петербурга — «КоКоКо».
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Фото:Instagram
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