Планы на выходные: живопись, стихи и вкусная еда

Сходить на презентацию альбома. 27 апреля в Главclub группа Awolnation, которая прославилась хитом Sail, презентуют альбом Here Come the Runts в Москве. Начало в 20.00. Билеты в продаже на ponominalu.ru.

Попробовать блюда из Индонезии. С 27 апреля по 18 мая Посольство республики Индонезии совместно с сетью ресторанов «Грабли» организует Фестиваль индонезийской кухни. Гостям всех ресторанов «Грабли» будут предложены традиционный куриный суп «сото аям», жареный рис «наси горенг», куриные шашлычки «сатэ аям», жареная лапша «ми горенг» и многое другое. Блюда индонезийской кухни приготовят профессиональные повара из Индонезии, которые специально для этого прилетят в Москву. Помимо знакомства с экзотической индонезийской кухней, посетителей ждут музыка и танцы. В общем, будет весело и вкусно!

Послушать музыку. Rose Bar Crocus запускает серию музыкальных вечеров с молодым и талантливым пианистом Айком Мирзояном. Вечера будут проходить 2 раза в неделю — по четвергам и субботам с 19:30 до 21:00 с двумя антрактами. Вход бесплатный.

Выпить вина. В ресторане армянской кухни Gayane’s уже не первый год поддерживают национальное виноделие и делают это с большим удовольствием. «Недели армянских вин в Gayane’s» продлятся до конца весны. В винной карте более тридцати наименований из пяти регионов страны, и каждый производитель заслуживает отдельного тоста!

Съесть бранч. Steak it easy на Лесной — неутомимые выдумщики: здесь снова новинка! Теперь в ресторане по воскресеньям устраивают бранчи с щедрым меню по единой цене в 1450 рублей с человека. За эту стоимость гости получают неограниченное количество «подходов» и сколько угодно блюд специального меню бранчей, в которое заботливо включили все самые-самые топовые позиции. Три вида бургеров и знаменитый сэндвич с пастрами, стейки Денвер и Флет Айрон, цыпленок гриль и куриная грудка с перловкой, кальмар и котлета из щуки. Нетривиальные закуски и нарядные салаты, и даже три вида супа тоже «в деле», то есть в меню бранчей. Закреплять успех воскресных пиров призывают десертами — ананасом на гриле, шоколадным тартом, маковым сендвичем или же тремя видами сорбетов и мороженым.

… или котлету. До 28 апреля «Кафе Пушкинъ» празднует «Имянины пожарской котлеты». В течение вот уже многих лет ресторан бережно хранит рецепт Пожарского и имеет честь представить гостям нашего дома особое меню знаменитых котлет. Кстати, за 19 лет в ресторане подали уже более полумиллиона котлет. В меню есть гранд-котлета (блюдо рассчитано на 4 персоны — 2900 руб.), подается с фирменным слюнявчиком и гранд-приборами. Обратите внимание на «Состязание гранд-котлет»: съев в одиночку гранд-котлету, гость совершит подвиг, достойный славного Гаргантюа, и получит в дар книгу рецептов Андрея Махова , а также карту на шампань-завтрак номиналом в 5 000 рублей, которая будет действительна каждый день в течение месяца.

Отправиться в путешествие. Герои нового шоу MTV Россия — путешественники, проехавшие полмира на советских Волгах, приглашают на концерт-презентацию нового этапа «Экспедиции Восход» — «Огненная Земля»! Творческое объединение музыкантов и художников уже проложило маршруты на советских Волгах сначала до острова Бали, а затем — до края Европы, мыса Назаре. Путешественники готовят новый этап и презентуют его 27 апреля. Планы снова амбициозные — пересечь с легендарными автомобилями Атлантический океан, а далее проехать через всю Латинскую Америку. Участники «Экспедиции Восход» расскажут, как именно будет построен маршрут, а инсталляции в зале позволят всем пришедшим прочувствовать отдельные его этапы. Также в программе — новые треки, киловатты живого звука, огненное видео-шоу и фотовыставка с невероятными локациями из прошлых поездок, в общем, получится целое отдельное путешествие — прямо в Москве!

Отметить ДР. 28 апреля теплый и уютный ресторан абхазской кухни «Ача-Чача» на Ленинградском проспекте приглашает всех отпраздновать свой второй День рождения! Вечером всех гостей ждут игристое вино и именинный торт от шеф-повара Эки Джикиа, а также выступление участников проекта «Голос 5» — Дениса и Темура Хагба.

Поужинать. В новом камерном пространстве в глубине бара и такерии Veladora на Покровке с 26 по 29 апреля подают специальные мексиканские ужины. Перед запуском команда проекта провела месяц в Оахаке, городе на юге Мексики: стажировалась у местных шеф-поваров, разбиралась в ингредиентах и технологиях, искала рецепты. Москве свои знания шефы Вадим Сарап и Юлия Кирдода переложили на доступные ингредиенты, но многое привезли с собой, чтобы впервые показать московской публике новые необычные вкусы. Бронируйте столик скорее!

Сходить на лекцию. 1 мая 2018 в рамках открытия летнего сезона в Парке Горького в павильоне «Школа» (парк Музеон) состоится серия открытых мастер-классов, где можно будет познакомиться с преподавателями и практиками лаборатории Gogol School. Программа мастер-классов, созданная актерами и режиссерами «Гоголь-центра», ориентирована на широкую аудиторию — принять участие в интенсивных практиках смогут все желающие. Участие в мастер-классах по предварительной регистрации.

Посмотреть спортивную живопись. С 27 апреля в Музее Москвы будет проходить выставка «…и, конечно, футбол!» с работами современных художников петербургской школы, посвященных спортивной тематике в живописи. На выставке будет представлена современная живопись, объединяющей темой которой являются различные виды спорта и, конечно, в футбол. Свои работы представят художники петербургской школы Денис Егельский, Кирилл Кипятков и Андрей Крисанов.

Перенестись в Италию. Абсолютная дольчевита наступила в «True Cost Прожектор» — с приходом весны в меню появились бодрящие душу позиции с итальянским акцентом. В роли первого блюда идеален суп минестроне (157.74 руб.) — для тех, кто считает, что итальянская трапеза должна быть не только вкусной, но и легкой. Как основное блюдо любителям мяса рекомендуют взять классическую пасту «карбонара» (148,96 руб.) или острый пеппекорн филе миньон с аппетитной корочкой и соусом «порто» (596,30 руб.). Рыбным гурманам по вкусу придется филе лосося со слегка припущенным шпинатом и идеальным яйцом пашот (300,98 руб.) — все прелести средиземноморской диеты сразу! Правила True Cost просты и неизменны: гость приобретает входной билет и дальше может покупать все блюда и напитки без обычной ресторанной накрутки, по себестоимости. Стоимость входного билета зависит от времени.

Заказать морепродукты онлайн. В ресторане «Волна» большое плато с морепродуктами теперь можно приобрести на сайте за 3500 рублей (цена в меню — 5950 руб.). В плато вошли все главные хиты — сладкие крымские устрицы, нежный дальневосточный гребешок, огромные мурманские и магаданские креветки и, конечно, царь морепродуктов — камчатский краб с плотным волокнистым филе. Плато подается с имбирем и соевым соусом, которые помогают оттенить вкус морских деликатесов. Заказать всю эту красоту можно на сайте ресторана https://rest-volna.ru/

Узнать все про азиатское кино. В Московской школе кино начинается модуль, посвященный современному азиатскому кино. В чем секрет 20-летнего триумфа кинематографа Азии? Какие тренды существуют сейчас? На лекциях можно будет прокачать навыки анализа фильмов и обогатить традиционный «вестернизированный» взгляд на мировое кино. Курс продлится с 29 апреля по 10 июня.