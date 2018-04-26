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Жерар Депардье дал свое имя белорусской водке, которая будет продаваться в России
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Жерар Депардье дал свое имя белорусской водке, которая будет продаваться в России 

Интересант 2 часа назад
Известный французский актер и российский гражданин Жерар Депардье решил заняться производством натуральных продуктов в нашей стране. Он заявил на пресс-конференции в Москве, что ищет знатоков русской кухни и агропредприятия для совместного бизнеса.
Вот-вот на прилавках российских магазинов появится водка «Депардье», которую производят в Белоруссии по рецепту, созданному с непосредственным участием артиста. Таким образом, он развивает свою предпринимательскую деятельность, поскольку во Франции у него есть винодельни, оливковые плантации и свои рестораны.
Напомним, что Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Накануне он выступил в Москве на вечере, посвященном Владимиру Высоцкому. При этом актер заявил, что любит «напиться, как Высоцкий», и если пьет, то много.
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