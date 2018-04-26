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Презентация «Русской кухни» в «Матрешке»
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Презентация «Русской кухни» в «Матрешке» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
О русской кухне и ее необычных и до обидного малоизвестных блюдах рассказывает новая книга шеф-повара Влада Пискунова.
25 апреля Sobesednik.ru побывал на презентации книги «Русская кухня. Лучшее за 500 лет», которую написал Влад Пискунов — шеф-повар ресторана «Матрешка», телеведущий, а также автор нескольких кулинарных книг, ставших бестселлерами.
«Русскую кухню» Пискунов писал три года — все это время он искал исконно русские рецепты. Влад путешествовал по стране, изучал архивные материалы, общался с известными поварами, адаптировал блюда для современных кулинаров.
Во время презентации книги автор с сожалением заметил, что в наши дни очень немногие заинтересованы русской кухней, несмотря на то, что она чрезвычайно разнообразна и ее рецепты невозможно вместить даже в три тома. Именно поэтому Пискунов постарался собрать в книге то, что будет наиболее интересно современному человеку, чем каждый сможет разнообразить свой ежедневный рацион.
Автор признаётся, что все блюда, за исключением рыбы, украшающей обложку книги, были приготовлены у него дома, а значит, каждая хозяйка сможет сделать любое блюдо на своей кухне без труда.
«Русская кухня» состоит из рецептов супов, горячих блюд из рыбы, мяса и птицы. Кроме всем знакомого борща здесь можно найти и диковинные рецепты с необычными названиями — «Консоме борщок с дьяблями», «Ушное из баранины» или «Селянка из свежанины». Книга удивит и неожиданными сочетаниями ингредиентов в рецептах: например, для приготовления котлет из трески автор предлагает использовать творог, а для рыбной похлебки — молоко.
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