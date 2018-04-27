Красиво живут: в каких ресторанах ужинают Нюша, Пелагея, Козловский и другие звезды

Байка о том, что звезды целенаправленно идут только в самые дорогие и эксклюзивные заведения, начинает устаревать. Например, увидеть за обедом Данилу Козловского или Сашу Петрову теперь можно не только в «Dr. Живаго», «Пушкине» или White Rabbit. Многие уже не выбирают общепит исключительно по ценнику, хотя стремление к шику у селебрити все-таки не отнять…

«Белуга»

Такую любовь к заведению можно понять: ресторан расположился в одном из самых престижных отелей столицы — «Националь», а из панорамного окна открывается вид на оживленный Охотный ряд и Красную площадь.

В таком месте чувствуешь себя по-настоящему важной персоной, ведь в дополнение к роскошному убранству идет не менее роскошное меню, в котором Раппопорт основной упор сделал на икру черную, красную, самую разную (плюс за рифму), а что, как не она, может составлять основу звездного рациона?..

«Китайская грамота»

А эта сеть ресторанов с точками в центре Москвы и в лакшери-зоне в Барвихе доказательство, что проекты все того же Раппопорта настоящий магнит для звездных гостей. Даже экзотичной азиатской кухней их не испугаешь. Наоборот, Нюша, Равшана Куркова и даже Пелагея регулярно заходят за традиционными блюдами Поднебесной.

И, надо сказать, девушки очень смелые — меню заведения максимально аутентично: суп из акульих плавников, утиные язычки и даже черные яйца. Остается только гадать, какая позиция из меню звездный фаворит.

Недавно открывшийся в небоскребе Mercury Tower делового центра «Москва-Сити» ресторан «Моремясо» активно набирает популярность, в том числе и потому, что его очень полюбили звезды.

Меню простое, но элегантное — море и мясо, ничего лишнего. Больший акцент все-таки сделан на расположение и атмосферу: камень, футуристичный облик и много зелени. Оценить такую обстановку одной из первых удалось Анастасии Решетовой , и, судя по социальным сетям, возвращается она в ресторан теперь регулярно.

Сюда же на огонек заглядывал звезда фильма «Такси» Сами Насери, устрицами ужинала светская львица Мария Погребняк , японскую кухню заказывала Айза Анохина и десертиком после приезда с курорта баловала себя Рита Дакота . Отличился блогер Гусейн Гасанов, который в ресторане не ел, а работал — снимал очередное видео для своего популярного аккаунта.

Словом, состоятельные селебрити уже давно являются обязательной частью комплекса небоскребок «Сити». Многие и живут тут же — отсюда популярность ресторанов Sixty и Ruski, но это, что называется, уже мейнстрим.

Aviator

Не столь очевидный, но не менее «звездный» ресторан обосновался по соседству, на 54-м этаже башни «Федерация». В соответствии с названием гостей тут без устали готовят к полетам: интерьер в авиастиле, панорамные окна, ясно рисующие высоту расположения и блюда неземной (по вкусу и названиям) авторской кухни.

Среди популярных гостей в основном блогеры и светские персоны: Вероника Руденко, Наташа Рубанова, Елизавета Меркулова и Валерия Любарская. Последняя, кстати, даже проговорилась, что регулярно заказывает здесь коктейль «Ванильное небо» и на закуску необычное эскимо из маринованной форели со сливочным кремом и пюре из авокадо.

Чего не отнять у селебрити, так это умение жить хорошо. Красноречиво говорит нам об этом заведение с одноименным названием в элитном районе Москвы. Напротив него высится Болотная набережная и горделиво стоит на своем корабле памятник Петру I.

Неудивительно, что место с такими видами полюбила половина русского шоубиза. Поговаривают, что Мария Погребняк здесь частая гостья — да-да, девушка явно любит вкусно поужинать, как, впрочем, и Рита Дакота, которая нередко сюда заходит. Плюс в разные дни в ресторане замечали Митю Фомина , Лою, Виталия Гогунского и многих других.

Словом, сейчас шеф-повар ресторана Никита Катышев вводит новое весеннее меню, а значит, подогретые интересом попробовать что-то новенькое звезды снова слетятся в поисках местных деликатесов. Смотри, мы предупреждали!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Instagram, Shutterstock/VOSTOCK