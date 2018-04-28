Эксперты: гастрономический фестиваль в Норильске поможет развитию высокой северной кухни

НОРИЛЬСК /Красноярский край/, 28 апреля. / ТАСС /. Столичные шеф-повара представили гостям первого гастрономического фестиваля «Север» в Норильске необычные блюда из привычных северных ингредиентов. Они рассказали ТАСС о пользе фестиваля для развития высокой северной кухни, интересе жителей Москвы к блюдам из российских северных продуктов и качестве местного мяса и рыбы, а организаторы поделились реакцией жителей на фестиваль.

Оленьи щеки и копченая сметана с икрой

Шеф-повар Анатолий Казаков приготовил для участников фестиваля около десяти блюд. Одно из них — это оленьи щеки. «Сначала мы вымачиваем щеки в 1-процентном растворе соли, чтобы они набрали в себя влагу, потом готовим их при температуре 68 градусов в соусе, который варим из оленьих костей порядка 20 часов. Из брюшного оленьего жира делаем сало: топим, замораживаем и нарезаем. Покрываем щеку оленя — получается полупрозрачная, глянцевая поверхность», — рассказал ТАСС Казаков.

Перед тем, как составить меню для фестиваля, повар тщательно изучал образцы, которые привезли в Москву. «Мы на 80% использовали местные продукты — рыбы сиг, муксун, икра сига, местная оленина. По максимуму попробовали продукты отсюда, которые нам привезли в Москву. Но некоторые взяли с собой, так как это Крайний Север», — добавил он.

Шеф-повар Георгий Троян готовил для фестиваля блюда из оленьего сердца, рыб сига, муксуна и корюшки, одна из закусок — копченая сметана с икрой сига. По его словам, у местных продуктов очень высокое качество. «Здесь замечательно качество рыбы — муксуна и сига, настолько хорошее, что мы договорились о поставках в Москву», — сказал Троян ТАСС.

Продукт делает лицо региона

По мнению Казакова, гастрономический фестиваль «Север» даст импульс развитию высокой кухни из местных продуктов. «Я оцениваю этот фестиваль с точки зрения толчка для местного ресторанного сообщества. Мы хотим показать, что можно открывать не только итальянские и суши-рестораны, а интересно работать с местным продуктом. В гастрономическом формате местный продукт всегда делает лицо региона: бессмысленно открывать рестораны и покупать 90% продуктов из-за рубежа», — отметил он.

Троян отмечает, подобные гастрономическому фестивалю «Север» мероприятия помогут развитию ресторанного дела в целом. «Такие фестивали пойдут на пользу городу и будут развивать рестораны и вообще ресторанную индустрию», — сказал он.

По словам шеф-повара, публика в Москве интересуется и северной, и вообще русской кухней, а ресторанный бизнес старается знакомить их с качественным отечественными продуктами. «Я много путешествую по России, ищу продукты, которые мне интересны, местные специалитеты — если меня устраивает качество, я договариваюсь с поставщиками о поставках в Москву. Делюсь этими продуктами со своими друзьями шеф-поварами, и происходит обмен опытом, они появляются в других ресторанах. Надо знакомить гостей с русским продуктом — наш русский гость поездил по миру, по Европе, но не знает, что у нас в России много хороших качественных продуктов», — добавил Троян.

Выше кухня — выше уровень жизни

Как рассказала ТАСС директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина, одна из задач фестиваля — показать привычные продукты с другой стороны.

"Люди в первую очередь употребляют местные продукты. Но благодаря приезжим поварам мы показываем новый взгляд на привычные продукты и показываем, как можно использовать их с точки зрения высокой кухни и новых интересных рецептов. Хочется, чтобы качество жизни здесь было современным, и новый взгляд поваров добавляет гордости за Норильск", — отметил она.

В первый день фестиваля шеф-повар Юрий Агузаров готовил на Медном заводе 350 блюд из муксуна, северного оленя и белой куропатки — местным жителям это мероприятие очень понравилось.

"Это был большой труд поваров, мы участвовали в обеде — люди были в восторге. У нас есть несколько заводов и люди говорят, что хорошо бы повторить подобное и на других предприятиях. Мы хотим сделать фестиваль традиционным — видим, что людям нравится, город воспринимает хорошо, возможно, им заинтересуются гости из других регионов", — добавила Рубашкина.