Металлургов Норильска угостили блюдами высокой кухни на гастрономическом фестивале «Север»

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Шеф-повар одного из столичных ресторанов Юрий Агузаров приготовил обед для работников Медного завода "Норникеля" в рамках стартовавшего в Норильске гастрономического фестиваля «Север». В меню были представлены блюда высокой кухни из северного оленя и белой куропатки, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Агентства развития Норильска (АРН).

"Работникам Медного завода Заполярного филиала «Норникеля» предложили отведать блюда от шеф-повара

Юрия Агузарова и его помощника Константина Матвеева. Мастера кулинарии приготовили для металлургов три вида основных блюд из традиционных для российского севера продуктов: муксуна, северного оленя и белой куропатки", — сообщили в агентстве.

Журналистам Агузаров сообщил, что его команда хочет показать, как привычные для местных жителей продукты можно приготовить на новый лад. Процесс подготовки занял почти трое суток. По его словам, качество продуктов в Норильске оценивается на «пять с плюсом».

"Я считаю, что гастрономия — это такой новый современный язык, с помощью которого разные города, страны, территории могут рассказать о своей культуре, своих традициях. Цель фестиваля — не только угостить какой— то вкусной едой тех, кто приходит сегодня в столовую, но и показать местным рестораторам, как можно по-новому подавать обычные блюда", — сказала журналистам старший вице— президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова

О фестивале

Гастрономический фестиваль «Север» проходит в Норильске 27-29 апреля. Шеф-повара столичных ресторанов будут готовить блюда высокой кухни из местных продуктов, которые отобраны в результате тщательного кастинга. Организатором фестиваля является Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель».

Северная кухня известна блюдами из оленины и ценных пород местных рыб: муксуна, чира, нельмы, корюшки. В нее вошли продукты, с древних времен используемые коренными малочисленными народами Севера, такие как юкола (сушено— вяленое мясо рыб или северного оленя) или сугудай (блюда из свежей рыбы).

По словам директора АРН Светланы Рубашкиной, летом в городе пройдет второе мероприятие в рамках гастрофестиваля — 7 июля, за неделю до Дня металлурга, планируется провести фестиваль здоровой уличной еды. «Надеемся, что это продолжение вовлечет в нашу затею гораздо больше жителей, что каждый сможет приобщиться к высокой кухне, к новому взгляду на северные продукты, на северную еду», — сказала Рубашкина.