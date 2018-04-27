В Норильске пройдет гастрономический фестиваль «Север»

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Гастрономический фестиваль «Север» пройдет в Норильске 27-29 апреля, шеф-повара известных ресторанов будут готовить блюда из северной кухни. Об этом сообщили в пресс-службе «Норникеля».

"Гастрономический фестиваль «Север» впервые пройдет в Норильске 27-29 апреля 2018 года. На три дня суровый заполярный город будет отдан в руки кулинарных гуру из Москвы и Санкт-Петербурга для проведения гастрономических опытов с использованием традиционных северных деликатесов", — уточнили в пресс-службе.

Шеф-повара столичных ресторанов будут готовить блюда высокой кухни из местных продуктов, которые отобрали в результате тщательного кастинга. Планируется совместно с местными ресторанами «сформировать наследие в виде обновленного меню, технологических карт».

Откроет фестиваль обед в стиле «haute cuisine» (высокая кухня) в столовой Медного завода "Норникеля" , которым накормят работников одного из самых крупных металлургических заводов в России шеф-повара Юрий Агузаров и его команда. Они планируют изготовить «на гора» 300 блюд северной кухни.

Северная кухня известна блюдами из оленины и ценных пород местных рыб: муксуна, чира, нельмы, корюшки. В нее вошли продукты с древних времен используемые коренными малочисленными народами Севера, такие как юкола (сушено— вяленое мясо рыб или северного оленя) или сугудай (блюда из свежей рыбы).

Организатором фестиваля является Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель».